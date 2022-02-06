Büyükçekmece’deki gizemli kazıda dehşete düşüren detay! Canlı canlı gömdüler

Köşk ve çevresinde arama çalışmaları sürerken Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı da ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.