Büyükçekmece'deki gizemli kazıda dehşete düşüren detay! Canlı canlı gömdüler
Son dakika haberine göre: İstanbul Büyükçekmece'de, 20 Ocak'tan bu yana kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Büyükçekmece'de cesedi bulunan Murat Kartal, polislerce kelepçe takılarak infaz timine teslim edildiği ve takılan kelepçeyle canlı canlı gömüldüğü belirlendi.
İstanbul Büyükçekmece'de geçen aydan beri kayıp olan Murat Kartal'ın cesedinin aranmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı.
Uyuşturucu iddiaları nedeniyle sık sık gündeme gelen Baybaşin Ailesi üyelerinden müteahhit Edip Fırat'ı 23 Aralık 2015'te öldürmekten tutuklanıp 2022'de tahliye edilen Kartal, 20 Ocak'tan bu yana kayıptı.
Soruşturma kapsamında, polis memurları Erdem Öntürk ve Fatih Erkuş'un, 20 Ocak 2021'de Kartal'ı Maltepe'deki evinden kelepçe takarak kendi araçlarına aldıkları, "Karakola gidiyoruz" diyerek götürdükleri belirlendi.
Kartal'ın da ailesine "Gayrettepe'ye gidiyoruz" dediği kaydedildi. Ancak zanlılar, Kartal'ı karakola değil, İstanbul Adalet Sarayı yakınlarında bulunan Edip Fırat'ın amcası Yavuz Yavuztürk ve yanındakilere teslim etti.
"ADAM GEBERDİ GİTTİ ZATEN"
Kartal'ın da buradan Beylikdüzü'ndeki köşke götürüldüğü ve burada öldürüldüğü değerlendiriliyor. İddiaya göre, polis Erdem Öntürk, kaçırılma olayından 2 gün sonra Hasan Alagündüz'ü arayıp Kartal'ın durumunu sordu. Alagündüz, "Adam geberdi gitti zaten, boşver" cevabını verdi.
CANLI CANLI GÖMÜLDÜ
Cesedin kelepçeli olması canlı canlı gömüldüğü ihtimalini güçlendirdi.
Köşk ve çevresinde arama çalışmaları sürerken Kartal'a ait olduğu ve kriminal incelemesi halen süren kan örnekleri ile bir adet ayakkabı da ele geçirilmişti. Soruşturma kapsamında 9 kişi gözaltına alınırken, aralarında 2 polisin de olduğu 7 şüpheli tutuklu bulunuyor.
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