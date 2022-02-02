02 Şubat 2022, Çarşamba
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Büyükçekmece’de polis kazı yapılan sahada ne arıyor? A Haber olay yerinde
İstanbul Büyükçekmece'de boş arazide dün geceden bu yana kazı ve arama çalışması yapılıyor. Polis ekipleri gecen bu yana nöbette. Gizemli çalışmanın ayrıntılarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş olay yerinden aktardı. Karataş, “İki ayrı noktada polis ekiplerinin kazı çalışması sürüyor. Olay yeri inceleme ekipleri de şüpheli görülen o noktaya geldi. Çalışmalar devam ediyor. Elimize ulaşan bilgilerde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda bir ifade verdi Verilen ifade doğrultusunda bir kayıp şahsın olduğu belirtiliyor. Murat Kartal isimli bir kayıp şahsın olduğu e bu doğrultuda çalışmalar devam ediyor.” dedi.