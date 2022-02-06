Barışmak için bir araya geldiler! Silahlar konuştu
Son dakika haberine göre: Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. İki grup arasında sözlü başlayan tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.
Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.
Konu ile ilgili Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada; "05.02.2022 saat 23.00 sıralarında Boyabat ilçemizde meydana gelen asayişe müessir olayda toplam iki vatandaşımız ateşli silah yaralanması neticesi hayatını kaybetmiş, altı vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yeri ve hastanelerimizde gerekli emniyet tedbirleri seri bir şekilde alınmış olup yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmıştır. Konu hakkında adli tahkikata başlanılmış, olayın failleri hakkında yakalamalar yapılmıştır. Yaşanılan olayın 04.02.2022 tarihinde yine Boyabat ilçemizde faaliyet gösteren umuma açık alkollü bir mekanda yaşanan kavga akabinde tarafların barışmak amacıyla bir araya gelmesi neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olaya karışan failler gözaltına alınmış, adli tahkikata başlanmıştır" denildi.
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