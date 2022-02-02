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Büyükçekmece'deki kazılarda gece boyunca güvenlik önlemi alındı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Büyükçekmece’deki kazılarda gece boyunca güvenlik önlemi alındı

İstanbul’un Büykçekmece ilçesinde emniyet güçleri, boş bir arazide iş makinaları ile kazı ve arama çalışması yaptı. Geçen akşam sularında başlayan çalışmalar, gece boyunca sürdü. Arazide nöbet tutan emniyet güçleri, devriye gezmeye devam ederken sabaha karşı yeniden arama yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen akşam sularında Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide iş makinalarıyla kazı ve arama çalışması gerçekleştirdi.

HELİKOPTERLE DESTEK VERİLDİ

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı arazi ve çevresindeki aramalara havadan helikopterle destek verildi.

TÜM GECE DEVRİYE GEZİLER

Polisler, gece boyunca arazide nöbet tutarak, bölgede devriye gezdi. Ayrıca sabaha karşı arazide bir arama daha yapıldı.

NÖBET SÜRÜYOR

Konuyla ilgili resmi kaynaklardan henüz bir açıklama yapılmazken, kazı yapılan arazide polisin nöbeti sürüyor.

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