Büyükçekmece'deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma nedeniyle, salı günü gece saatlerinde başladığı arama çalışmalarına üçüncü gününde de devam ediyor. Kayıp olan Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi. İddiaya göre Murat K.'nin 20 suç kaydı olduğu ve 2015'te işlenen bir cinayetin şüphelisi olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı ve bunların arasında 2 polisin de yer aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 14:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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