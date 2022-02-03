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Büyükçekmece'deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekipleri, Anadolu Adliyesinde yürütülen bir soruşturma nedeniyle, salı günü gece saatlerinde başladığı arama çalışmalarına üçüncü gününde de devam ediyor. Kayıp olan Murat K.'nin cesedinin arandığı öğrenildi. İddiaya göre Murat K.'nin 20 suç kaydı olduğu ve 2015'te işlenen bir cinayetin şüphelisi olduğu öne sürüldü. Olayla ilgili 7 kişinin gözaltına alındığı ve bunların arasında 2 polisin de yer aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.02.2022 14:52 Güncelleme Tarihi: 03.02.2022 14:57
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Büyükçekmece’deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor

Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'ndeki boş arazide, polis ekiplerince önceki gün gece helikopter ve iş makinası eşliğinde başlatılan gizemli kazı çalışması merak konusu olmuştu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyükçekmece’deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor

Büyük bir gizlilik içinde yürütülen çalışmalarda 39 yaşındaki Murat K'nın cesedinin arandığı öne sürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliğince ortak gerçekleştirilen çalışmanın 26 Ocak'ta savcılığa yapılan kayıp başvurusu ile başladığı öğrenildi.

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Büyükçekmece’deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor
İddiaya göre, Murat K.'nın yakınları emniyete giderek, kayıp başvurusu yaptı. Murat K.'nın 20 Ocak'ta kaybolduğunun belirtilmesi üzerine geniş kapsamlı çalışma yapıldı.
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Büyükçekmece’deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor

CESET BULUNAMADI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 3 gün önce 2'si polis 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Murat K.'nın öldürülerek cesedinin gömüldüğü iddia edildi. Yapılan çalışmalarda cesedi aranan Murat K'nın 20 suç kaydı olduğu belirtildi. Polis ekipleri henüz cesede ulaşamadı.

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Büyükçekmece’deki kazı çalışmasında yeni gelişme! 7 yıllık cinayet! Polis cesedini arıyor

2015'TE ÖLDÜRÜLEN İŞ ADAMI CİNAYETİNİN FAİLLERİNDEN
Öte yandan bir süre önce cezaevinden çıktığı iddia edilen Murat K'nın 2015 yılında işlenen bir cinayetin faillerinden olduğu öne sürüldü. Murat K.'nın o dönem bazı kişilerce darp edildiği ardından yanındaki bir kişi ile cinayet işlediği öne sürülmüştü.