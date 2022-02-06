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Ankara’da eski sevgilisinin görüştüğü şahsı silahla yaraladı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 06.02.2022 Güncelleme Tarihi: 06.02.2022
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Ankara’da eski sevgilisinin görüştüğü şahsı silahla yaraladı

Ankara Altındağ’da, Cenk K. eski kız arkadaşıyla görüşen Haydar Ali T.'yi silahla ateş ederek yaraladı. Yaralı, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Olay, geçen gün akşam sularında Beşikkaya Mahallesi 1907'inci Sokak'ta yaşandı.

Cenk K., eski sevgilisinin görüştüğü Haydar Ali T. ile sokakta görüştü. İkili bir müddet tartıştıktan sonra kavga etmeye başladı. Cenk K., yanındaki silahı çıkararak Haydar Ali T.'nin sırtına ateş etti.

ATEŞ EDEREK KAÇTI

Haydar Ali T. kanlar içinde yere yığılırken, Cenk K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, yaralıyı taksiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Yaralı tedavi altına alınırken, polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Haydar Ali T.'yi tabancayla ateş açarak yaralayan Cenk K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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