Ankara’da eski sevgilisinin görüştüğü şahsı silahla yaraladı

ATEŞ EDEREK KAÇTI

Haydar Ali T. kanlar içinde yere yığılırken, Cenk K. ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen mahalle sakinleri, yaralıyı taksiyle Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.