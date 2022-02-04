Nescafe çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir? 2022 Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?

2022 4. dönem Nescafe çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kampanyada, her aylık dönem için 1 kişi BMW 118i Sport Line 2021 Model Otomobil, 50 kişi Apple iPhone 12 64 GB Cep Telefonu ve 50 kişi Apple Airpods ve şarj kutusu ikramiyesi verilecek. Ödül almak isteyen kişiler, Nescafe çekiliş sonuçları hakkında arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı?