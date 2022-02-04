Samsun’da tekstil atölyesinde yangın! Maddi hasarlı olarak atlatıldı

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.

Yangının, atölyenin diğer bölgelerine sıçraması ihtimaline karşı tekstil çalışanları makinelerin üzerlerini kapattılar.

Olay, maddi hasarlı olarak atlatıldı.