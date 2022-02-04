04 Şubat 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Samsun'da tekstil atölyesinde yangın! Maddi hasarlı olarak atlatıldı

Samsun'da tekstil atölyesinde yangın! Maddi hasarlı olarak atlatıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 04.02.2022 Güncelleme Tarihi: 04.02.2022
ABONE OL
Samsun’da tekstil atölyesinde yangın! Maddi hasarlı olarak atlatıldı

Samsun’da bir tekstil atölyesinde yangın meydana geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesin sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, Samsun'un Terme ilçesindeki bir tekstil atölyesinde saat 23.00 suların yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, atölyenin yemekhanesinde çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek alandaki bezlere sıçradı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangının 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
Yangının, atölyenin diğer bölgelerine sıçraması ihtimaline karşı tekstil çalışanları makinelerin üzerlerini kapattılar.
Olay, maddi hasarlı olarak atlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA