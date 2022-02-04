Samsun'da tekstil atölyesinde yangın! Maddi hasarlı olarak atlatıldı
YAŞAM İHA
Samsun’da bir tekstil atölyesinde yangın meydana geldi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesin sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Yangının 112 acil servise bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ
Soğutma çalışmalarının ardından yapılan incelemede ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tespit edildi.
Yangının, atölyenin diğer bölgelerine sıçraması ihtimaline karşı tekstil çalışanları makinelerin üzerlerini kapattılar.
Olay, maddi hasarlı olarak atlatıldı.
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