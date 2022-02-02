Samsun’da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü





Samsun Barosu avukatlarından İlhan Ayrancı olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Ayrancı yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, "Çok üzgünüm ve kırgınım! Geliyorum diyen cinayete engel olun(a)madı. Sürekli tehdit eden eşine karşı boşanma davası açan müvekkilim G.K. uzaklaştırmasının bittiği gün eşi tarafından katledildi. Kovid nedeniyle karantinada olduğu için imzaya gidemediğinden katile tekrar uzaklaştırma verilmemiş ve o da bundan aldığı cesaretle zorla eve girip eşini bıçaklayarak katletmiştir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, somut tehdit varken daha etkin tedbir alınmalı. Artık yeter, kadın cinayetlerine son" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.