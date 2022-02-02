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Samsun'da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.02.2022 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022
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Samsun’da kadın cinayeti! Uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürüldü

Samsun'da 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, boşanma aşamasındaki kocası Baki Kaya tarafından 10 bıçak darbesiyle öldürüldü. Gülbahar Kaya'nın korona olduğu için biten uzaklaştırma kararını uzatamadığı belirtildi.

Olay, Kavak ilçesinin Yaşar Doğu Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi 38 yaşındaki Gülbahar Kaya, kendisine şiddet uyguladığı için eşi Baki Kaya (40) hakkında 31 Aralık-31 Ocak tarihleri arasında uzaklaştırma kararı aldırıp 14 Ocak'ta da boşanma davası açtı. Gülbahar Kaya kocasının uzaklaştırma kararı dün bitince bugün korona olduğu için yeniden uzaklaştırma kararı aldırmaya gidemedi.



Kocasıyla aynı zamanda hala-dayı çocuğu olan Gülbahar Kaya'nın kayınvalidesi Zahide Kaya bugün genç kadının evine gitti. Annesinin peşinden eve giren Baki Kaya eşine bıçakla saldırarak 10 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan ve 112 ekipleri tarafından Kavak Devlet Hastanesine kaldırılan Gülbahar Kaya yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Baki Kaya ve annesi Zahide Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı.



Samsun Barosu avukatlarından İlhan Ayrancı olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Avukat Ayrancı yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirerek, "Çok üzgünüm ve kırgınım! Geliyorum diyen cinayete engel olun(a)madı. Sürekli tehdit eden eşine karşı boşanma davası açan müvekkilim G.K. uzaklaştırmasının bittiği gün eşi tarafından katledildi. Kovid nedeniyle karantinada olduğu için imzaya gidemediğinden katile tekrar uzaklaştırma verilmemiş ve o da bundan aldığı cesaretle zorla eve girip eşini bıçaklayarak katletmiştir. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı, somut tehdit varken daha etkin tedbir alınmalı. Artık yeter, kadın cinayetlerine son" ifadelerine yer verdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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