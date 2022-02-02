02 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...

2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.02.2022
ABONE OL
2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...

İftar saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Manevi iklimin yoğun olduğu üç aylar, Müslümanlar tarafından huşu içinde karşılanıyor. Üç ayların ilk günü orucunu tutan vatandaşlar, bugün iftarın saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 Şubat iftar saatleri açıklandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte 2 Şubat iftar saatleri...

2 Şubat iftar saati kaçta? Üç ayları oruç tutarak ve ibadetler içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bugün iftar saatinin kaçta olacağını araştırmaya başladı. Üç ayların ilk günü orucunu tutan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı iftar saatlerini merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte 2 Şubat iftar saatleri...

2 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ

2 Şubat 2022 tarihli il il akşam ezanı (iftar) saatleri şu şekilde:

ADANA: 18:11
ADIYAMAN: 17:58
AFYONKARAHİSAR: 18:27
AĞRI: 17:35
AMASYA: 18:02
ANKARA: 18:15
ANTALYA: 18:30
ARTVİN: 17:37
AYDIN: 18:39
BALIKESİR: 18:36

BİLECİK: 18:26
BİNGÖL: 17:47
BİTLİS: 17:41
BOLU: 18:18
BURDUR: 18:30
BURSA: 18:30
ÇANAKKALE: 18:40
ÇANKIRI: 18:11
ÇORUM: 18:05
DENİZLİ: 18:34
DİYARBAKIR: 17:50

EDİRNE: 18:37
ELAZIĞ: 17:52
ERZİNCAN: 17:49
ERZURUM: 17:41
ESKİŞEHİR: 18:25
GAZİANTEP: 18:03
GİRESUN: 17:51
GÜMÜŞHANE: 17:48
HAKKARİ: 17:36
HATAY: 18:09
ISPARTA: 18:29
MERSİN: 18:14
İSTANBUL: 18:28
İZMİR: 18:41

KARS: 17:33
KASTAMONU: 18:08
KAYSERİ: 18:07
KIRKLARELİ: 18:34
KIRŞEHİR: 18:11
KOCAELİ: 18:25
KONYA: 18:21
KÜTAHYA: 18:28
MALATYA: 17:56
MANİSA: 18:39
KAHRAMANMARAŞ: 18:03
MARDİN: 17:49
MUĞLA: 18:38
MUŞ: 17:43
NEVŞEHİR: 18:10
NİĞDE: 18:12

ORDU: 17:53
RİZE: 17:42
SAKARYA: 18:23
SAMSUN: 17:58
SİİRT: 17:43
SİNOP: 18:01
SİVAS: 17:59
TEKİRDAĞ: 18:34
TOKAT: 18:00
TRABZON: 17:46
TUNCELİ: 17:50
ŞANLIURFA: 17:57
UŞAK: 18:31
VAN: 17:36
YOZGAT: 18:08
ZONGULDAK: 18:16

AKSARAY: 18:14
BAYBURT: 17:45
KARAMAN: 18:19
KIRIKKALE: 18:13
BATMAN: 17:46
ŞIRNAK: 17:41
BARTIN: 18:14
ARDAHAN: 17:33
IĞDIR: 17:30
YALOVA: 18:28
KARABÜK 18:13
KİLİS: 18:04
OSMANİYE: 18:07
DÜZCE: 18:20

ÜÇ AYLAR DUALARI

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm

● 10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed

● 10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm

ŞABAN-I ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Yâ Lâtif (Celle Şanühu)

● 10 Gün Yâ Rezzak (Celle Şanühu)

● 10 Gün Yâ Aziz (Celle Şanühu)

RAMAZAN-I ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Yâ Erhamerrâhimin

● 10 Gün Yâ Gaffârezzünûb

● 10 Gün Yâ Atikarrikab

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA