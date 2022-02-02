2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...
YAŞAM ahaber.com.tr
İftar saatleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Manevi iklimin yoğun olduğu üç aylar, Müslümanlar tarafından huşu içinde karşılanıyor. Üç ayların ilk günü orucunu tutan vatandaşlar, bugün iftarın saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2 Şubat iftar saatleri açıklandı. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte 2 Şubat iftar saatleri...
2 Şubat iftar saati kaçta? Üç ayları oruç tutarak ve ibadetler içerisinde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, bugün iftar saatinin kaçta olacağını araştırmaya başladı. Üç ayların ilk günü orucunu tutan Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı iftar saatlerini merak ediyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il akşam ezanı saati kaçta? İşte 2 Şubat iftar saatleri...
2 ŞUBAT İFTAR SAATLERİ
2 Şubat 2022 tarihli il il akşam ezanı (iftar) saatleri şu şekilde:
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