2 Şubat iftar saatleri: Diyanet akşam ezanı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar vakitleri...

ÜÇ AYLAR DUALARI

Bismillahirrahmanirrahim,

Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belliğna Ramazan vahtim lena bil'iman ve yessir lena bil'Kur'an

RECEB-İ ŞERİF DUALARI

● 10 Gün Subhanallahil Hayyi'l-Kayyûm

● 10 Gün Subhanallahil Ehadi's-Samed

● 10 Gün Subhanallahil Gafuru'r-Rahîm