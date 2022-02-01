Buca’daki minibüs cinayetinde flaş gelişme: Bakın katil kim çıktı?
İzmir Buca’da, minibüs sürücüsünü bıçaklayarak katlettikten sonra ortalıktan kaybolan cinayet zanlısı, emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Sanığın, minibüs şoförü ile uzaktan akraba oldukları ve cinayeti de akrabalarıyla arasındaki husumetten dolayı işlediği ortaya çıktı.
OLAY YERİNDEN KAÇTI
İddiaya göre 35 ADU 523 plakalı, Buca-Kırıklar hattında yolcu taşımacılığı yapan minibüsün şoförü Mehmet Elibol (63) ile Ali Ş. (31) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ş., yanındaki bıçakla minibüs şoförü Mehmet Elibol'u yaraladı ve olay yerinden kaçtı.
HAYATINI KAYBETTİ
Elibol kanlar içerisinde yere yığılırken, olayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Elibol'un cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokak güvenlik çemberine alınırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri, minibüs içerisinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameraları ve görgü şahitlerinin ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
KATİL UZAKTAN AKRABALARI ÇIKTI
Olay ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri, cinayeti gerçekleştiren Ali Ş. ile Mehmet Elibol'un uzaktan akraba olduklarını belirledi. Ali Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını derinleştiren ekipler, zanlıyı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelinin, akrabalar arası anlaşmazlıktan dolayı aralarındaki husumet nedeniyle cinayeti işlediği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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