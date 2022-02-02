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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış

Denizli'de sevgili Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürülen Şebnem Şirin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianemde sanığın, Şebnem'i kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğu ve cep telefonunun notlar bölümünde uyurken öldüreceğine dair yazı bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Zıbıncı'nın, olay günü Şirin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada kız arkadaşının "Furkan yapma, sen böyle biri değilsin" diye bağırdıktan sonra "Ölmeden son bir defa öpeyim" demesine rağmen eylemine devam ettiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:35
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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline ’Ölmeden son bir defa öpeyim’ diye yalvarmış

Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'taki apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Şebnem Şirin ile erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı arasında iddiaya göre tartışma çıktı. Zıbıncı, mutfaktan aldığı bıçakla Şirin'in boğazını kesti. Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, daireye girdiklerinde Şirin'i salonda kanlar içinde yerde yatarken buldu. Yapılan kontrolde Şebnem Şirin'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Şirin'in cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Furkan Zıbıncı, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Zıbıncı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline ’Ölmeden son bir defa öpeyim’ diye yalvarmış

BOĞAZA ALDIĞI BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜ

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasının ardından Furkan Zıbıncı hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede, otopsi sonucu Şirin'in vücudunda öldürücü boyutta olmayan 11 kesici alet yarası olduğu, ölümün boğazdan alınan bıçak darbesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline ’Ölmeden son bir defa öpeyim’ diye yalvarmış

Olay günü birlikte yemek yiyip, büfeden alışveriş yaptıktan sonra gece gittikleri aparttan Zıbıncı'nın saat 06.00 sıralarında koşarak kaçtığı anların güvenlik kamerası görüntüleri de iddianamede yer aldı. Suç aleti kanlı bıçak ile olay yerinde bulunan sarı saplı başka bıçakta yapılan incelemede parmak izine rastlanılmadığı da kaydedildi. İddianamede, öldürülen Şirin'in incelemek üzere kriminale gönderilen cep telefonun şifresinin mevcut bilişim programları ve cihazları ile kırılamadığından içindeki verilere ulaşılamadığı belirtildi.

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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline ’Ölmeden son bir defa öpeyim’ diye yalvarmış

CİNAYETİ CEP TELEFONUNA NOT ALMIŞ

Alınan kan örneğine göre 0.10 promil alkollü olduğu ancak uyuşturucuya rastlanılmadığı belirlenen Furkan Zıbıncı'nın el koyulan cep telefonunda yapılan incelemede, notlar kısmında, "Sevdiklerim haklarını helal etsinler. Asla kötü niyetli bir şey yapmadım. Annem ve kardeşim bensiz başarırsınız.

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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline ’Ölmeden son bir defa öpeyim’ diye yalvarmış

Sevdiğim kız Şebnem şu anda yanımda uyumakta ve onunla beraber yolun sonu. Bu belki kadın cinayeti olarak geçecek ama bazı şeyler dışarıdan gözüktüğü gibi durmuyor. Bilmediğiniz onca şey var ama bunu asla öğrenemeyeceksiniz. Artık yokuz. Hakkınızı helal edin. Ben zaten bu hayatta bir boşluktum. Zamanla siz de alışırsınız. Bu hikayenin sonuna yetişebilirsen beni bu duruma sokan İsmail. Hadi eyvallah" yazılı olduğu da iddianamede yer aldı.