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Şebnem Şirin cinayetinde yeni gelişme! Katiline 'Ölmeden son bir defa öpeyim' diye yalvarmış
Denizli'de sevgili Furkan Zıbıncı tarafından boğazından kesilerek öldürülen Şebnem Şirin cinayetiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Furkan Zıbıncı hakkında hazırlanan iddianemde sanığın, Şebnem'i kıskançlık nedeniyle öldürme planı kurduğu ve cep telefonunun notlar bölümünde uyurken öldüreceğine dair yazı bulunduğu kaydedildi. Ayrıca Zıbıncı'nın, olay günü Şirin'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladığı, bu sırada kız arkadaşının "Furkan yapma, sen böyle biri değilsin" diye bağırdıktan sonra "Ölmeden son bir defa öpeyim" demesine rağmen eylemine devam ettiği belirtildi.
Giriş Tarihi: 02.02.2022 10:35Güncelleme Tarihi: 02.02.2022 10:35