İstanbul’da kar ne zamana kadar sürecek? Kar yağışı esnasında yıldırım düştü! İETT otobüsü Edirne yolunu kapattı! A Haber sokakta...

Esra Keskin bulunduğu bölgede olan bir elektrik direğine bir yıldırım düştüğünü de ifade etti. Bölgede yoğun şimşeklerin çaktığını söylerken araçların gidişlerde çok zorlandığını söyledi.

A Haber muhabiri Aykut Gül İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda aracın mahsur kaldığını söylerken yolda kalan bir İETT otobüsünün yolda kaldığı anları canlı yayında paylaştı. Kar küreme araçlarının geldiği anları paylaşan Gül, İETT aracının Edirne yolunu kapattığını söyledi.