İstanbul'da kar ne zamana kadar sürecek? Kar yağışı esnasında yıldırım düştü! İETT otobüsü Edirne yolunu kapattı! A Haber sokakta...
İstanbul'da dünden beri süren kar yağışı giderek şiddetini artırması ulaşımdaki aksamaları ve trafik kazalarını da beraberinde getirdi. Şehir genelinde trafik adeta dururken A Haber muhabirleri sahaya inerek İstanbul'un farklı bölgelerindeki son durumu paylaştı. Yayın arasında yakınına yıldırım düşen A Haber Muhabiri Esra Keskin kar yağışının ne zamana kadar süreceğini paylaşırken, A Haber muhabiri Aykut Gül ise İETT otobüsünün Edirne yolunu kapattığı anları görüntüledi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı yoğun kar yağışının uyarılarının ardından İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini artırdı. A Haber muhabirleri İstanbul'un farklı bölgelerinden son durumu paylaştı.
SABAH SAATLERİNE KADAR SÜRECEK
A Haber muhabiri Esra Keskin Kağıthane'den yaptığı yayında İstanbulluların yoğun kar altında evlerine gitmeye çalıştıklarını ancak bunda başaramadıklarını ifade etti. Yoğun kar yağışının etkisini sabah saatlerine kadar etkisini sürdüreceğini söyledi.
Kar yağışının sahil kesimine doğru devam ettiğini söyleyen Keskin çarpıcı görüntüleri ekranlara taşıdı.
Esra Keskin bulunduğu bölgede olan bir elektrik direğine bir yıldırım düştüğünü de ifade etti. Bölgede yoğun şimşeklerin çaktığını söylerken araçların gidişlerde çok zorlandığını söyledi.
A Haber muhabiri Aykut Gül İstanbul Eyüpsultan'da çok sayıda aracın mahsur kaldığını söylerken yolda kalan bir İETT otobüsünün yolda kaldığı anları canlı yayında paylaştı. Kar küreme araçlarının geldiği anları paylaşan Gül, İETT aracının Edirne yolunu kapattığını söyledi.
40 SANTİMETREYİ BULDU
A Haber muhabiri Umut Işık ise Silivri'den yaptığı yayında kar yağışının ara ara etkisini artırdığını ifade etti. Edirne İstanbul güzergahının kapatıldığı yolda bulunan Işık, bölgede kar kalınlığının 40 santimetreyi bulduğunu ifade etti.
A Haber muhabiri Murat Sekban Bolu'da yaptığı yayında akşam saatlerinde trafiğe kapatılan bölgeye giderek son durumu paylaştı. Bölgede havanıın -10 derece olduğunu söyleyen Sekban, salı ve çarşamba günü de kar yağışının etkisini sürdüreceğini ifade etti.
İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI
İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÖĞLE SAATLERİNDE BİTECEK
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek A Haber'e özel yaptığı açıklamada kar yağışının sabah saatlerine kadar yoğun şekilde süreceğini ve kar yağışının öğle saatlerinde kesileceğini ifade etti.
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