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Diyarbakır'da taşlı ve bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Diyarbakır’da taşlı ve bıçaklı kavga: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis ekiplerince kavgaya karıştıkları gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'si emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 4'ünün işlemleri sürüyor.

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