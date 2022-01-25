Ümraniye'de korkutan patlama! 3 katlı binada yangın
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yüksek gerilim hattında patlama meydana geldi. Vatandaşları korkutan patlama ile 3 katlı binada yangın çıktı. Bir mahalle sakini "Gerilim teli aşağıya sarkmıştı. Çatıya temas ederek bomba gibi patladı" dedi.
Ümraniye yüksek gerilim hattındaki patlama sonucunda 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında binada bulunan vatandaşlar panikle dışarı kaçarken, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan bir kişi yaralandı.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Çamlık Mahallesi, Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; yüksek gerilim hattındaki patlama sonucunda 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı kaplaması üzerine binada bulunan vatandaşlar panikle dışarıya kaçtı. Binada oturan Cemil Ateş (60), bina girişindeki elektrik sigortalarını kapatmak istedi.
O sırada elektrik saatlerinin patlaması sonucunda Ateş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Cemil Ateş'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansa koyarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Ateş'in tedavi altına alındığı, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, AYEDAŞ ekipleri patlayan trafo ve evde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
"BOMBA GİBİ PATLADI"
Mahalle sakini Uğur Kara, "Gerilim teli aşağıya sarkmıştı. Çatıya temas edecek diye söyledik. Dememizin üzerinde 6-7 dakika geçti çatıya temas ederek bomba gibi patladı. Yukarıda komşular ve çocuklar vardı. Aşağıya indiler. Yaralı kişide biz geldiğimizde aşağıdaydı" dedi.
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