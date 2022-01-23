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TEM'de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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TEM’de zincirleme kaza: 30 araç birbirine girdi! Çok sayıda yaralı var

Son dakika haberi... Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikametinde buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada çok sayıda araç birbirine girdi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

Kaza, TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkisinde meydana geldi.

1 TIR'ın kayması sonucu yaşanan zincirleme kazada 30 araç birbirine girdi.

İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, bölgeye Karayolları, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ekipler yaralılara müdahale ediyor.

Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülmeye çalışılıyor. Ekipler bir yandan da yolu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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