Kar ve buzlanma sonrası D100'de feci kaza! 8 araç birbirine girdi: 9 yaralı
Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolunda, kar ve buzlanma sebebiyle 8 araç çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı.Yaralılar, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Trafiği alt üst eden feci kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 Karayolu Ortalıca mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametinde seyir halinde olan 1 tır, 1 yolcu otobüsü ve 6 otomobil, yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebi ile çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Çorum Osmancık Devlet Hastanesi ve Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA ARAÇ KUYRUĞU
Olay yerine intikal eden jandarma ve polis ekipleri emniyet ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Zincirleme kaza sebebi ile D100 Karayolu Samsun istikameti trafiğe kapandı. Yolda kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu.
Ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından, araçların kaldırılması ile yol trafiğe açıldı.
Kazaya karışan yolcu otobüsündeki yolcular ise büyük şok yaşadı.
Gürcistan'a gittiği öğrenilen otobüsteki yolcular, otobüste yolun açılmasını bekledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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