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Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Amasya’da yolcu otobüsü karlı yolda kaza yaptı

Son dakika haberine göre: Amasya’da karla kaplı yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki trafik levhasına çarparak durabildi. Yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

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