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Kayseri’de ihmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek yüzey temizleyicisi içerek zehirlendi

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.01.2022
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Kayseri’de ihmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek yüzey temizleyicisi içerek zehirlendi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir anlık ihmal felakete davetiye çıkardı. Evdeki yüzey temizleyicisini içen 3 yaşındaki bebek zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

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