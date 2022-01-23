Kayseri’de ihmal felaketi getirdi! 3 yaşındaki bebek yüzey temizleyicisi içerek zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Gülseren Sokak üzerinde yaşanan olayda, 3 yaşındaki B.Ş. evde bulunan yüzey temizleyicisine ulaşarak, içti. OLAY YERİNE SAĞLIK VE EMNİYET EKİPLERİ SEVK EDİLDİ Ailenin durumu fark edip haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zehirlenen bebek sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN