Esenyurt’ta kayak pistine dönen yol sürücülere zor anlar yaşattı! Peş peşe meydana gelen kazalar kamerada
YAŞAM İHA
İstanbul’un Esenyurt ilçesinde kar yağışı şoförlere oldukça zor anlar yaşattı. İlçede adeta kayak pistine dönen yolda peş peşe meydana gelirken o anlar kameralara yansıdı.
Ara yollarda buz tutan yollar şoförlere çok zor anlar yaşattı.
O ANLAR KAMERADA
Kayak pistine dönen yolda peş peşe trafik kazası yaşanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken arabalarda maddi hasarlar meydana geldi.
Kameralara yansıyan bir kazada ticari taksinin kayarak başka bir taciri taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçların bir polis aracına da çarptıkları görülüyor.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan çıkmayan bir minibüsün vatandaşlar tarafından itildiği görülüyor.
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