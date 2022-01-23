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Muğla'yı hortum vurdu: Çatılar uçtu ağaçların dalları kırıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.01.2022 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022
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Muğla’yı hortum vurdu: Çatılar uçtu ağaçların dalları kırıldı

Türkiye'de pek çok il kar yağışının etkisi altındayken Muğla'da hortum meydana geldi. Bodrum'da oluşan hortum nedeniyle bir evin paneli uçtu, 10'dan fazla zeytin ağacı da zarar gördü.

İlçede gece saatlerinde kısa süreli hortum oluştu. Hortum, özellikle Kızılağaç Mahallesi'ne bağlı Danacılar Sokak'ta etkili oldu.

Hortum nedeniyle bir evin çatısındaki panel uçtu, binaya giden elektrik teli koptu. Bazı bahçelerde de 10'dan fazla zeytin ağacının dalları kopup, yollara savruldu.

Çevredekiler dalları yoldan kaldırırken, trafik de kesintiye uğradı. Elektrik tellerinin kopması sonucu yaşanan enerji kesintisi ise ekiplerin çalışması ile sona erdi.

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