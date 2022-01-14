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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ameliyat oldu! Küçük kızın son durumu nasıl?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 14.01.2022 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022
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Pitbull saldırısında yaralanan Asiye Ateş ameliyat oldu! Küçük kızın son durumu nasıl?

Gaziantep'te pitbull saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan 4 yaşındaki Asiye Ateş bir operasyon daha geçirdi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, "Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır." dedi.

Gaziantep'te, 22 Aralık'ta, oturdukları sitenin bahçesinde Pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde, 26 Aralık'ta 4 saatlik operasyonla sırtından ve bacağından alınan dokular nakledildi.

Br süre yoğun bakımda kalan Asiye, ardından normal servise çıkarıldı.

Asiye Ateş'in ağza dal veren sinirlerinde tahribat olduğu, bu nedenle yeni ameliyatlar yapılacağı açıklandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete de Asiye'nin son sağlık durumuna ilişkin bilgilendirme yaptı.

Asiye'nin kulaktaki hasarı ve yüz sinirlerine yönelik ameliyat yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Çete, "Hastamız Asiye Ateş'in bilindiği üzere daha önce doku nakilleri yapılmıştı. Hastamıza dün itibarıyla kulaktaki hasarına ve yüz felcine yönelik sinirle ilgili operasyonları yapılmıştır. Genel durumu iyi, hayati bulguları normal olan hastamızın takibi devam etmektedir" dedi.

GAZİANTEP'TE PİTBULL DEHŞETİ NASIL OLDU?

4 yaşındaki Asiye Ateş, Gaziantep Beştepe Mahallesi'nde oturdukları sitenin bahçesinde oynuyordu. Basket sahasında birden bire iki pitbul köpeğin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardıma koştuğu o anlarda köpek, küçük çocuğu uzun süre bırakmadı.

Yüzünden ve göğsünden yaralanan çocuk kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Saldırgan köpekler yakalanarak barınağa götürüldü. Hastanede tedavisi süren küçük çocuk yaşam savaşı veriyor.

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