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Hemşirelik öğrencisi Melike, erkek evinde balkondan düşerek can verdi

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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Hemşirelik öğrencisi Melike, erkek evinde balkondan düşerek can verdi

Konya’da 20 yaşındaki hemşirelik öğrencisi Melike Ş., sevgilisinin dördüncü kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi. Kuşku üzerine gözaltına alınan ve yurt dışına çıkış yasağı verilen sevgilisi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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