Hemşirelik öğrencisi Melike, erkek evinde balkondan düşerek can verdi

Olay, geçen gün saat 02.00 sularında, Konya'nın Akşehir ilçesi Seyran Mahallesi'nde yaşandı. Selçuk Üniversitesi Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Melike Ş., dördüncü sınıf öğrencisi olan ve adı öğrenilemeyen sevgilisinin evine gitti. İKİLİ ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI İddiaya göre çift arasındaki tartışma sırasında Melike Ş., 4'üncü kattaki evin balkonuna çıktı. Genç kızın balkondan düştüğünün fark edilmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ İhbarla bölgeye gelen sağlık görevlileri, Melike Ş.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Melike Ş.'nin cansız bedeni, otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Genç kızın ölümüyle çalışma başlatan polis, şüphe üzerine erkek arkadaşını gözaltına aldı. Melike Ş.'nin erkek arkadaşı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. TOPRAA VERİLDİ Melike Ş.'nin cenazesi ise memleketi Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dün toprağa verildi. Öte yandan Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu'nun resmi internet sitesinden Melike Ş. için 'Yüksekokulumuz hemşirelik bölümü üniversite öğrencilerinden Melike Şahin, hayatını kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz' mesajı yayımlandı. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN