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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Asiye Ateş hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, ikinci ameliyat için uygun koşulların beklendiğini, yaklaşık 1 hafta içinde ikinci operasyonun yapılacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:04 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:04
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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

Gaziantep'te geçen 22 Aralık'ta oturdukları sitenin bahçesinde pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında başından ağır yaralanan Asiye Ateş'e, sevk edildiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 26 Aralık'ta Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 4 saatlik operasyonla doku nakli yapıldı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

Sırtından ve bacağından alınan dokuların nakledildiği Asiye, çocuk yoğun bakım servisine alındı. Operasyonun 50'nci saatinde Asiye'nin uyandırılma süreci başladı. Tamamen uyandırılan Asiye, yoğun bakımdaki cihaz desteğinden de ayrılarak normal servise alındı.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

İLK AMELİYAT BAŞARILI

Prof. Dr. Ömer Özkan, ilk ameliyatın başarılı geçtiğini, uygun koşulların oluşması halinde ikinci operasyonun yaklaşık 1 hafta içinde planlanacağını belirterek, "Nakledilen dokunun daha stabilize olması için bekliyoruz" dedi. Prof. Dr. Ömer Özkan, "Asiye'nin sağlık durumu iyi, serviste izleniyor, ailesiyle beraber. Kompresyonla (destek)yürüyor. Yemeğini yiyor. Gayet iyi iletişim kurulabiliyor. Erken dönemdeki sıkıntıları hemen hemen atlattık" dedi.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

YÜZ VE SİNİR SORUNU

Önümüzdeki hafta diğer kısımlarla ilgili operasyon planladıklarını açıklayan Prof. Dr. Özkan, "Yüz ve sinirle ilgili bir sorunumuz var. Onun için de muayenesi sonucunda nasıl bir operasyon yapacağımızı planlayacağız. Yüz siniriyle ilgili bir operasyon planlıyoruz" dedi.

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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

Asiye'nin çocuk olmasının büyük avantajı olduğunu da ifade eden Prof. Dr. Özkan, günlük yaşamını sürdürecek şekilde hastanedeki yaşamına devam ettiğini, büyük bir ameliyat, büyük bir travma geçirdiğini ama önemli riskleri atlattığını düşündüklerini söyledi. Prof. Dr. Özkan, Asiye'nin hayati riski atlattığını, ama başka bir problem çıkabileceğini, buna benzer birçok hastaları olduğunu ifade etti.