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Pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu
Gaziantep'te pitbull saldırısına uğrayan Asiye'den yeni haberler gelmeye devam ediyor. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden Asiye Ateş hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ömer Özkan, ikinci ameliyat için uygun koşulların beklendiğini, yaklaşık 1 hafta içinde ikinci operasyonun yapılacağını açıkladı.
Giriş Tarihi: 06.01.2022 11:04Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 11:04