Pitbull saldırısına uğrayan Asiye’den yeni haber! İkinci ameliyatı için tarih belli oldu

YÜZ VE SİNİR SORUNU

Önümüzdeki hafta diğer kısımlarla ilgili operasyon planladıklarını açıklayan Prof. Dr. Özkan, "Yüz ve sinirle ilgili bir sorunumuz var. Onun için de muayenesi sonucunda nasıl bir operasyon yapacağımızı planlayacağız. Yüz siniriyle ilgili bir operasyon planlıyoruz" dedi.