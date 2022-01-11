Asiye Ateş son durumu! Rektör Özkan açıkladı: Maalesef yüz felci var

"YÜZ SİNİRİ İÇİN YAMA AMELİYATI PLANLIYORUZ"

Gazetecilerle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, minik Asiye'nin son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Özkan, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Bu vesileyle beklediğimiz birkaç faktör vardı, onları geride bıraktık. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz. Çok küçük bir ameliyat değil elbette. Amacımız daha sonraki zamanlarda dudağını kullanabilmesi. Hem görüntü olarak, hem yemek yerken sıkıntıya sokmaması için önemli bir ameliyat" dedi.