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Asiye Ateş son durumu! Rektör Özkan açıkladı: Maalesef yüz felci var
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2 pitbull köpeğinin saldırısına uğrayıp ağır yaralanan Asiye Ateş'in son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.10 gün önce doku nakli operasyonu gerçekleştirdikleri Asiye Ateş'in sağlık durumu ile ilgili Prof. Dr. Özkan, "Yüz felcimiz var maalesef. Yüze giden birkaç daldan bir kısmı hasarlanmış. Muhtemelen bu hafta içerisinde yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz" dedi. Peki Asiye Ateş'in son durumu nedir? İşte son dakika haberinin detayları…