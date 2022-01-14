Yalova’da çöp kamyonu çarpan minik kız hayatını kaybetti
YAŞAM İHA
Yalova’da okula gittiği esnada çöp kamyonunun çarpmasıyla yaralanan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Aysel Koçan yaşamını yitirdi. Olay yerinden uzaklaşan çöp kamyonu sürücüsü daha sonra emniyet güçleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yalova'da Müfettiş Hamdi Girgin İlkokulu üçüncü sınıfta okuyan 9 yaşındaki Aysel Koçan, sabah okula gitmek için Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki evinden çıktı.
Çağdaş Sokak'ta bir çöp kamyonunun çarpmasıyla ağır ağır yaralanan minik Koçan, ambulansla şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Koçan, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçük, Aysel'in cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna gönderildi.
GÖZALTINA ALINDI
Olay yerinden uzaklaşan çöp kamyonu sürücüsü T.G daha sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
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