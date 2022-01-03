Pitbull köpeğinin saldırdığı Asiye'nin yüzünde iz kalacak mı? Asiye'nin tedavisi ne kadar sürecek? Prof. Dr. Özlenen Özkan açıkladı
Gaziantep'te pitbull saldırısına maruz kalan Asiye Ateş'in doktoru Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan açıklamalarda bulundu. 4 yaşındaki Asiye'nin tedavisinin 1 yıl süreceğini belirten Özkan, "Nakledilen dokularla ilgili birkaç günlük süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı." dedi. Peki Asiye'nin yüzünde iz kalacak mı? Pitbull saldırısıyla yüzünden yaralanan Asiye'nin doktoru Prof. Dr. Özkan merak edilen sorulara cevap verdi.
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, pitbull saldırısında ağır yaralanınca ve hastanede doku nakli yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yaklaşık 1 yıl sürecek tedavilerin ardından yüzünde izler kalsa da eski günlerine dönebileceğini söyledi.
Özkan yaptığı açıklamada, Asiye Ateş'in Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinde 1 haftayı tamamladıklarını belirtti. Enfeksiyonla ilgili risklerin oldukça azaldığını ifade eden Özkan, minik Asiye'nin sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.
Asiye'nin antibiyotiklerini damardan almak yerine şurup şeklinde içmeye başladığını belirten Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Birkaç gün içinde yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili birkaç günlük süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi." dedi.
Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğu bilgisini veren Özkan, şöyle konuştu:
"Bu ödem yüz felciyle ilgili bizi yanıltabiliyor ancak yüz felci var gibi bir durum mevcut. Muayenesi o şekilde. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içerisinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz. Ameliyatta neyle karşılaşacağımız çok önemli. Bunlar daha iyi olsun diye yapılan ameliyatlar. Aksi durumda söz konusu ama genel olarak yaptığımız ameliyatlardan iyi sonuçlar elde ediyoruz. "
DOKTORLARINDAN HAMBURGER İSTEDİ
Kız çocukları için saçın önemli olduğunu, Asiye Ateş'in saçıyla ilgili de bazı ameliyatlar yapılacağını belirten Özkan, "Balon kondu. Balon şişirilerek saçlı derisi onarılacak. Estetikle ilgili ameliyatlar da olacak. 1 yılın sonunda herhangi bir sıkıntı olmazsa istediğimiz şekle kavuşacak, eski günlerine dönecek. Yüzünde bazı izleri kalacak ama eski haline büyük oranda dönmesi için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz." diye konuştu.
Asiye'nin iştahının da gayet yerinde olduğuna dikkati çeken Özkan, "İştah sağlık açısından önemli bir belirteç. Neşesi de yerinde. Ailesinden ve doktorlarından istediği hamburgeri yiyince çok mutlu oldu." ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık 2021'de 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 5'i tutuklanmıştı.
Kentteki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 65 yaş yaşlılık aylığı ne kadar oldu? 2022 yaşlılık maaşı kaç lira? 65 yaş (yaşlılık) maaşı ne kadar?
- Bedelli askerlik yerleri 2022 açıklandı mı? MSB ASAL bedelli askerlik sınıflandırma sonucu sorgulama nasıl yapılır?
- 2022 vaiz maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 vaiz maaşı kaç lira?
- 2022 mühendis maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 mühendis maaşı kaç lira?
- 2022 başkomiser maaşları ne kadar oldu? Memur emekli maaş zammı sonrası 2022 başkomiser maaşı kaç lira?
- MSB son dakika: Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2022 bedelli askerlik fiyatı ne kadar, kaç TL?
- Uzman doktor, hemşire maaşı 2022 ne kadar? Enflasyon farkıyla uzman doktor, hemşire maaşları kaç TL oldu?
- Vali yeni maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak zammı ile Vali maaşı kaç para? Vali maaşı enflasyon farkı maaş zammı kaç TL?
- Emekli maaş zam hesabı! SSK BAĞ-KUR 2000 öncesi, sonrası tek tek hesaplandı! Yeni yıl emekli maaş zammı hesabı...
- En düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2022 Ocak memur maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?
- En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Ocak 2022 SSK Bağ-Kur emekli maaşı taban fiyatı ne kadar, kaç TL?
- 2021 enflasyon oranı yüzde kaç? Enflasyon ne kadar oldu? Enflasyon yüzdesiyle maaş zamları yüzde kaç?