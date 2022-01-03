Pitbull köpeğinin saldırdığı Asiye’nin yüzünde iz kalacak mı? Asiye’nin tedavisi ne kadar sürecek? Prof. Dr. Özlenen Özkan açıkladı

Asiye'nin antibiyotiklerini damardan almak yerine şurup şeklinde içmeye başladığını belirten Özkan, "Genel durumu, neşesi gayet iyi. Herhangi bir sıkıntısı yok. Birkaç gün içinde yüz sinirleriyle ilgili Ömer Özkan hocamızın başkanlığında bir plan yapacağız. Nakledilen dokularla ilgili birkaç günlük süreç riskliydi. Mikrocerrahi yöntemiyle yaptığımız için damarla ilgili sıkıntılar yaşanma ihtimali vardı. Çok şükür onlar da olmadı. Naklettiğimiz dokular da gayet iyi." dedi.

Asiye'nin yüzünde ödem bulunduğu bilgisini veren Özkan, şöyle konuştu:

"Bu ödem yüz felciyle ilgili bizi yanıltabiliyor ancak yüz felci var gibi bir durum mevcut. Muayenesi o şekilde. Dudağında bir asimetrisi var. Tek güzel olan şey gözüne giden sinirler bu durumdan etkilenmemiş gibi duruyor. Yüz felciyle ilgili birkaç gün içerisinde bir ameliyat planlanıyor. Birkaç alternatif yöntem var. Bir tanesini deneyeceğiz. Ameliyatta neyle karşılaşacağımız çok önemli. Bunlar daha iyi olsun diye yapılan ameliyatlar. Aksi durumda söz konusu ama genel olarak yaptığımız ameliyatlardan iyi sonuçlar elde ediyoruz. "