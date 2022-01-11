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Beklenen yasa yürürlüğe girdi! Stokçuluk yapana ağır yaptırımlar geliyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Beklenen yasa yürürlüğe girdi! Stokçuluk yapana ağır yaptırımlar geliyor

Döviz kurlarındaki spekülatif ataklar bahane edilerek fahiş fiyat artışına giden ve daha sonrada stokçuluk yaparak suç işleyen fırsatçılar için çıkarılan "Stokçulukla mücadele yasası" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle temel gıda ürünlerinden otomobile kadar birçok sektörde stokçuluk yaparak piyasa dengesini bozanlar yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya kalacak.

Döviz kurlarındaki spekülatif ataklar bahane edilerek fahiş fiyat artışına giden ve daha sonrada stokçuluk yaparak suç işleyen fırsatçılar için çıkarılan "Stokçulukla mücadele yasası" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Temel gıda ürünlerinden otomobile kadar birçok sektörde stokçuluk yaparak piyasa dengesini bozanlar yüksek miktarda cezalarla karşı karşıya kalacak.

Stokçulukla mücadele yasası Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hükümet stokçuluk yaparak piyasa-fiyat dengesini bozarak fırsatçılık yapanlara karşı harete geçmiş, konuya ilişkin yapılan hazırlıklar TBMM'ye sunulmuştu. Komisyon ve Genel Kurul'dan geçen düzenleme yasalaştı.

BİNA OTOPARKLARINDA SAKLANAN SIFIR OTOMOBİLLER GÜNLERCE KONUŞULDU
Türkiye'de son dönemde kurlarda yaşanan dalgalanmalar piyasada fiyat artışlarına neden oldu. Bu durumdan faydalanmak isteyen bazı fırsatçılar fiyatların daha da artacağı öngörüsü ile stokçuluğa başladı. Temel gıda ürünlerinden otomobile kadar birçok sektörde fırsatçı işletmeciler mal stoklayınca piyasada bazı ürünler bulunamaz oldu. Özellikle bina otoparklarında fırsatçı galericilere ait sıfır otomobiller günlerce konuşuldu.

STOKÇULUK YASASI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Hükümet bu fırsatçılığa karşı harekete geçti. Geçtiğimiz haftalarda konuya ilişkin yapılan hazırlıklar TBMM'ye sunuldu. Komisyon ve Genel Kurul'dan geçen düzenleme yasalaştı. Böylerce uzun süredir üzerinde çalışılan Stokçulukla Mücadele Yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" başlıklı maddesinde de değişiklik yapıldı.

CEZA ÜST SINIR 2 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ
Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi.

Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarıldı.

LİMAN İŞLETMELERİNDE SÖZLEŞMELER UZATILDI
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri, başvuru gerçekleştirilmesi, sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşullarıyla ilgili konular dışında özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşmeyle uzatılan süre, yatırım sürelerine eklenemeyecek.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım tutarları, kapasite artışı ve özelleştirme sonrasında işletici şirket hisselerinin satışı söz konusu olmuş ise bu bedeller ve diğer tüm veriler dikkate alınarak, uluslararası değerleme standartlarına göre hazırlanmış değerleme raporlarıyla belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve diğer konular, Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayına sunulacak.

Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun onayı halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek sözleşme imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere süre verilecek. Talep halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilk verilen süreyi geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

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