Son dakika: İstanbullular yarına dikkat! Bu ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

İstanbul'un 4 ilçesinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat süreyle su verilemeyecek.