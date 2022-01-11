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Son dakika: İstanbullular yarına dikkat! Bu ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: İstanbullular yarına dikkat! Bu ilçelerde 11 saatlik su kesintisi yaşanacak

Son dakika haberine göre İSKİ, yarın saat 09.00 ila 20.00 saatleri arasında Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa’da 11 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu. İşte su kesintisinin yaşanacağı ilçeler...

İstanbul'un 4 ilçesinin bazı mahallelerinde yarın su kesintisi olacak.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, münzevi terfi merkezi çıkışı isale hattında bakım-onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 09.00 ila 20.00 arasında bazı bölgelere 11 saat süreyle su verilemeyecek.

"Eyüpsultan Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri.

Bayrampaşa, Yenidoğan, İsmetpaşa, Orta, Yıldırım, Terazidere, Altıntepsi, Vatan, Kartaltepe, Kocatepe ve Muratpaşa Mahalleleri.

Esenler, Birlik, Çiftehavuzlar, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Yavuz Selim, Mimar Sinan, Nene Hatun, Davutpaşa ve Namık Kemal Mahalleleri.

Gaziosmanpaşa, Merkez Mahallesi, Güngören, Gençosman ve Sanayi Mahalleleri".

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