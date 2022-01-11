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Bursa’da feci olay! Yaşlı adam metrelerce havaya fırlayıp yere çakıldı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Bursa’da feci olay! Yaşlı adam metrelerce havaya fırlayıp yere çakıldı

Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama araba çarptı. Kaza sonucu metrelerce havaya fırlayarak yere çakılan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı 35'lik yol üzerinde yaşandı.

68 yaşındaki Mevlüt A. Cüneyt Yıldız Caddesi Ankara Yolu yönünde yolun karşısına kontrol etmeden geçmeye çalışınca F.B. hakimiyetindeki 16 DF plakalı aracın altında ezildi.

METRELERCE FIRLAYIP ÇAKILDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adamın yolun karşısına geçeceği sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakıldığı görülüyor.

HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ

Sonrasında sürücünün ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılan yaşlı adam en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

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