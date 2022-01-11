Bursa’da feci olay! Yaşlı adam metrelerce havaya fırlayıp yere çakıldı
YAŞAM İHA
Bursa'da karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama araba çarptı. Kaza sonucu metrelerce havaya fırlayarak yere çakılan yaşlı adamın o anları güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.
68 yaşındaki Mevlüt A. Cüneyt Yıldız Caddesi Ankara Yolu yönünde yolun karşısına kontrol etmeden geçmeye çalışınca F.B. hakimiyetindeki 16 DF plakalı aracın altında ezildi.
METRELERCE FIRLAYIP ÇAKILDI
Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde yaşlı adamın yolun karşısına geçeceği sırada otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya yükselerek yere çakıldığı görülüyor.
HASTANEYE YETİŞTİRİLDİ
Sonrasında sürücünün ve çevredeki vatandaşların yardımıyla ayağa kaldırılan yaşlı adam en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.
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