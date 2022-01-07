Stokçuluk yapan bedelini ödeyecek! TBMM’de kabul edildi

STOKÇULUĞA AĞIR CEZA

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yapılan değişiklikle stokçulara katmerli ceza geliyor. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Bu suç için 50 bin ila 500 bin lira arasında olan para cezası 100 bin ila 2 milyon lira arasına yükseltildi. Böylece stokçulara verilecek en düşük cezanın 100 bin lira olması sağlandı.