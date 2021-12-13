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Zincir marketlerde gizli stokçuluk! Yağ ve süt ürünleri neden sınırlı satılıyor? Gizli stokçuluk nasıl yapılıyor?

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 13.12.2021 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021
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Zincir marketlerde gizli stokçuluk! Yağ ve süt ürünleri neden sınırlı satılıyor? Gizli stokçuluk nasıl yapılıyor?

İstanbul'da bazı zincir marketler fiyatı hızla yükselen ürünleri müşterilere sınırlı sayıda satmaya başladı. Peki marketlerdeki gizli stokçuluk nasıl yapılıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek’in konuğu olan TÜKONDER Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal değerlendirdi.

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Murat Bal'ın canlı yayında öne çıkan ifadeleri:

"Bazı temel ihtiyaç ürünlerinde stokçuluk olduğu bizim iletişim merkezimize şikayet olarak geliyor. Burada özellikle un, şeker, yağ ve sütte belli zincir marketlerin satış sınırlaması getirdikleri alıyoruz.

Burada bizim vatandaşlar olarak yapmamız gereken bu şüpheyi hissettiğimiz zaman bunları ilgili mercilere bildirmemiz gerekiyor. Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet siteleri üzerinden direkt olarak bildirmeleri gerekiyor.

Bazı firmalar özellikle bu temel ihtiyaç ürünlerinde bir kıtlık ve darlık olduğu ya da lojistiğinde bir sıkıntı haberini aldıktan sonra bu ürünleri daha az satmaya başlıyorlar. Bunlardan da fiyatların yükselmesini bekliyorlar. Ürünleri depolarında tutuyorlar.

Bunun için devletin çok ciddi bir denetim yapması gerekiyor. Alış faturaları ve stoklarının temel gıda ürünlerin de kontrol edilmesi gerekiyor. Devlet imkanları ile bunu yapmak mümkün.

Türkiye'nin her yerinde şubesi olan piyasayı domine eden firmalar, çok büyük mal alış ve satışları yapıyorlar buna bağlı olarak arzı da belirliyorlar."

Gizli stokçuluk! Perde arkasında kim var? GİZLİ STOKÇULUK! PERDE ARKASINDA KİM VAR?
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Zincir marketlerden gizli stokçuluk! ZİNCİR MARKETLERDEN GİZLİ STOKÇULUK!
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