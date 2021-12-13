Zincir marketlerde gizli stokçuluk! Yağ ve süt ürünleri neden sınırlı satılıyor? Gizli stokçuluk nasıl yapılıyor?

Bazı firmalar özellikle bu temel ihtiyaç ürünlerinde bir kıtlık ve darlık olduğu ya da lojistiğinde bir sıkıntı haberini aldıktan sonra bu ürünleri daha az satmaya başlıyorlar. Bunlardan da fiyatların yükselmesini bekliyorlar. Ürünleri depolarında tutuyorlar.