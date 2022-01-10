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İETT otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti! Önce kaldırıma sonra da iş yerine girdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022
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İETT otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti! Önce kaldırıma sonra da iş yerine girdi

Son üç ayda 16 kazaya karışan İETT otobüslerinden kötü haberler gelmeye devam ediyor. Ümraniye'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği iETT otobüsü, virajı alamayarak önce kaldırıma çıktı daha sonra bir iş yerinin duvarına çarptı.

Kaza saat 08.30 sıralarında Madenler Mahallesi'nde meydana geldi.

İçinde bulunan yolcularla ilerleyen İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak önce yol kenarındaki kaldırıma çıktı ardından bir iş yerinin duvarına çarptı.

Bir yolcunun beklediği durağa metreler kala meydana gelen kazada ölen ya da yaralanan olmazken İETT otobüsünde ve iş yerinin duvarında hasar meydana geldi.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇEKMEKÖY'DE DE KAZA

Çekmeköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü durağa daldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza, saat 08.25 sıralarında Kemerdere Köprülü Kavşak durağı Serencebey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgazi-Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa daldı.

Otobüs, bir iş yerinin demir korkuluklarına çarparak durabildi. Kaza sırasında durakta kimsenin olmaması faciayı önlerken, kazada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığı belirtildi.

İETT otobüsünün durağa daldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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