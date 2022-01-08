İstanbul'un İETT ile imtihanı krize dönüştü! Yolcunun kafasına parça düştü
Yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanların korkulu rüyası haline gelen İETT otobüslerinde bakımsızlıktan parçaları kopmaya başladı.
İETT otobüsleri yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanlar korkulu rüyası haline geldi.
YOLCUNUN KAFASINA PARÇA DÜŞTÜ
Son olarak Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına otobüs parça düştü.
Öte yandan bugün İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.
İETT'NİN ÇÖKMESİNİN NEDENİ CHP VURGUNU
İBB, CHP İstanbul Milletvekili ve CHP Parti Meclisi Üyesi Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş.'ye 14 ihale vermiş, söz konusu ihalelerin yaklaşık bedelinin 2 milyar TL olduğu ortaya çıkmıştı.
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