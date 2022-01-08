İstanbul’un İETT ile imtihanı krize dönüştü! Yolcunun kafasına parça düştü

İETT otobüsleri yaptığı kazalar ve yolda kalmasıyla İstanbul'da yaşayanlar korkulu rüyası haline geldi.

YOLCUNUN KAFASINA PARÇA DÜŞTÜ

Son olarak Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsünde oturan yolcunun kafasına otobüs parça düştü.

Öte yandan bugün İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda çok sayıda kişi yaralanmıştı.