Antalya’da fuhşa zorlanan Kırgız kız 5 sene sonra ortaya çıktı! Talihsiz kızın yaşadıkları kan dondurdu

BEBEK GİBİ BAKILDI

Anne ve baba 16 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan ve hiçbir şey hatırlamayan bir kelime konuşamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. Yeni doğmuş bebek gibi Malikan'ı elleri ile besleyip, damla damla su içirdi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi gördü. Toplamda bir yıl süren tedavinin ardından Malikan yaşama tutundu. Yeni doğmuş bebek gibi kelimeleri konuşmaya başladı.