Antalya’da fuhşa zorlanan Kırgız kız 5 sene sonra ortaya çıktı! Talihsiz kızın yaşadıkları kan dondurdu
Son dakika haberleri: Kırgızistan'dan çalışıp üniversite okumak için Antalya'ya gelen 24 yaşındaki Malikan Nootieva’nın yaşadıkları dehşete düşürdü. Nootieve, fuhşa zorlanıp dövüldükten sonra öldüğü düşünülerek yol kenarına atıldı. Kırgızistan uyruklu genç kız bu olayların ardından, 3 beyin ameliyatı geçirdi. 1 sene süren fizik tedavinin ardından 2019 yılında ülkesine geri dönen Nootieva’nın iki senedir beklenen ifadesi mahkemeye ulaştı ve kan donduran gerçek gün yüzüne çıktı. Kırgız kızın ömür boyu felçli kalacağı öğrenildi. İşte detaylar…
Malikan Nootieva, 15 Kasım 2016 tarihinde Kırgızistan'dan bir arkadaşı aracılığıyla bir yandan üniversite okumak, bir yandan da çalışmak için Antalya'ya geldi.
FUHŞA SÜRÜKLENMEK İSTEDİ REDDEDİNCE EZİYET ETTİLER
Arkadaşının tanıştırdığı S.Ç. adlı erkek tarafından para karşılığı M.Y.'ye pazarlanan Nootieva, fuhuş batağına sürüklenmek istemeyip direnince 21 Aralık 2016 tarihinde levye demiri ile feci biçimde dövüldükten sonra Antalya- Korkuteli karayolu üzerine yol kenarına atıldı.
"YOLDA KADIN CESEDİ VAR"
Yoldan geçen araç sürücüleri "Yolda kadın cesedi var" diye güvenlik güçlerine bildirdi.
Olay yerine gelen güvenlik güçleri yerde kanlar içinde hareketsiz yatan Malikan Nootieva'nın yaşadığını fark edince durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi kalbi 2 kez duran Malikan'ın kalbi yeniden atmaya başladı.
3 BEYİN AMELİYATI GEÇİRDİ
Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın için doktorlar, "Yaşaması mucize" dedi. 3 ayrı beyin ameliyatı geçiren Malikan, 2 ay beyin cerrahi yoğun bakım ünitesinde yattı.
AİLESİ KIZLARINA KOŞTU
Hastanedeki tedavisinin ardından Malikan Nootieva'ya Antalyalı hayırsever Hamdi Kutluay evini açtı. Bu sırada kızlarının başına gelenleri duyan Malikan'ın Kırgızistan'da bulunan babası Raimbek ve annesi Adile Nootieva Antalya'ya geldi. Kızlarının bulunduğu eve yerleşti.
BEBEK GİBİ BAKILDI
Anne ve baba 16 Şubat'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu olan ve hiçbir şey hatırlamayan bir kelime konuşamayan kızlarına bir bebek gibi baktı. Yeni doğmuş bebek gibi Malikan'ı elleri ile besleyip, damla damla su içirdi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi gördü. Toplamda bir yıl süren tedavinin ardından Malikan yaşama tutundu. Yeni doğmuş bebek gibi kelimeleri konuşmaya başladı.
2 YILDIR BEKLENEN İFADESİ GELDİ
Malikan Nootieva 2019 yılında Kırgızistan'a geri döndü. Ailesi Celalabat Tokdogöl'de tedavisine devam edildi. Malikan'ın 2 yıldır beklenen yazılı ifadesi 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesine ulaştı.
ENGELLİ KALDI
Malikan, geçirdiği beyin ameliyatlar sonrasında artık engelli kaldığını söyledi. Olay anında artık net olarak hatırladığını da belirten Malikan, minibüsten atıldığını, başına levye demiri ile vurularak çantasındaki altınları ve 3 bin dolar parasını da çaldıktan sonra öldü diye yol kenarına atıldığını tekrarladı. Mahkeme önümüzdeki günlerde S.C. ve M.Y hakkında kararını verecek.
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