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Beşiktaş'ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Beşiktaş’ta İETT otobüsü asırlık çınar ağacına çarptı

İstanbul Beşiktaş'ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü ağaca çarparak kaza yaptı. Kaza nedeniyle kaldırımdaki ağaç devrilirken şoför otobüs içinde sıkıştı. Vatandaşların yardımıyla otobüsten çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.

Kaza, Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi Saltanat Kapısı önünde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağışlı hava nedeniyle aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüs şoförü kaldırımdaki ağaca çarptı.

Ağaç büyük bir gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı. Kazayı görenlerin yardıma koşmasıyla otobüs şoförü sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı şoför olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AĞACIN ÜZERİNDEN ATLADILAR
Devrilen ağaç ve kaza yapan otobüs nedeniyle Dolmabahçe Caddesi üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaldırıma ve yola devrilen asırlık çınar ağacı nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar ağacın üzerinden atlayarak geçmek zorunda kaldı.

Kaza yapan otobüsün durağa gittiği ve boş olduğu öğrenildi. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kaza yapan otobüs çekildi.

Otobüste büyük hasar oluştu. Otobüsün kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


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