Bursa’da sevgilisiyle kavga eden genç hıncını sokaktaki araçlardan aldı: Tam 13 aracın…

"10 BİN LİRANIN ÜZERİNDE ZARAR VAR"

13 aracın sahibi de şüpheliden şikayetçi olurken, araç sahiplerinden Orhan Yalçın, "Gece gelmiş, 13 arabaya zarar vermiş. Bütün lastiklerimizi kesmişler. Aracımın sol 2 lastiğini doğramış. Arkadaşların araçlarına da zarar vermiş. Sabah saat 07.00'de emniyetten arayıp, araçlarımızın lastiklerini kestiklerini söylediler. Bazı araçlara 'E' harfini yazmış. 10 bin liranın üzerinde zarar var. Kimseyle bir husumetimiz yok. Yapan şahsın yakalandığını söylüyorlar" dedi.