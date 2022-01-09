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3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT'nin işlettiği otobüsler son 3 ayda 16 kazaya karıştı. İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda bazı yolcular yaralanırken, otobüslerde de hasar oluştu. Hizmet-İş Sendikası İstanbul İETT 3 No'lu Şube Başkanı Mustafa İluk, "İETT'nin, bakımları kendisinin yaptığı dönemde daha verimli ve düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor" ifadelerini kullandı. İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Şoförler, insani mesai saatlerinin üzerinde çalışmak zorunda kalıyorlar" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:54
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3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

Son aylarda kazaların artması, otobüslerin bakımların zamanında yapılmadığı, şoförlerin fazla mesai yaptığı, otobüs filosunun yenilenmediği iddialarını gündeme getirdi.

Tüm Belediye ve Genel Hizmet İşçileri Sendikası (Hizmet-İş) Sendikası İstanbul İETT 3 No'lu Şube Başkanı Mustafa İluk, yaptığı açıklamada, otobüs kazalarının, otobüslerin bakımlarının düzenli yapılmaması ve hava şartlarından kaynaklandığını söyledi.

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3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

Otobüslerin bakımlarının geçmiş dönemdeki kadar verimli olmadığını öne süren İluk, "İETT'nin, bakımları, kendisinin yaptığı dönemde daha verimli, daha düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor. Otobüslerin arızalanması, yanması söz konusu oluyor. İşin özü bu." diye konuştu.

Personel yetersizliği nedeniyle şoförlerin de yoğun mesai harcadığını anlatan İluk, "Yeni şoför alınması gerekiyor. Şoförlerin çalışma ve dinlenme saatleri ayarlanmalıdır. Böyle olursa şoför arkadaşlar, daha dinlenmiş, daha verimli çalışabilir." dedi.

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3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

"ÇOK CÜZİ RAKAMLARA ÇALIŞTIĞI İÇİN ŞOFÖRLERİN BİRÇOĞU İŞİ BIRAKTI"

İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir de kazalarının sebeplerinin üç başlık altında toplanabileceğini ifade ederek, bunları, personelin çok yoğun çalışması, otobüslerin bakım ve onarım işlerinin düzenli yapılmaması ve otobüslerin yenilenmemesi şeklinde sıraladı.

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3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

Şoförlerin fazla mesai yaptığını anlatan Özdemir, şu bilgileri paylaştı:

"İETT'nin kendi otobüsleriyle alt taşeronları üzerinden vermiş olduğu bir sistem var. Yaklaşık 1000 otobüs bu şekilde işliyor. İETT'nin 3 bin otobüsü var. 2 bin tanesini bizzat kadrolu şoförleri sürüyor, 1000 tanesini de taşeronda çalışan şoförler sürüyor. Bu taşeronlar üzerindeki şoförlerin aldığı maaş 4 bin lira. Çok cüzi rakamlara çalıştığı için şoförlerin birçoğu işi bıraktı. Geri kalan arkadaşlar da oradaki açığı kapatmak adına fazla mesai yapıyor. İnsani mesai saatlerinin üzerinde çalışmak zorunda kalıyorlar."

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3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?

Otobüslerin bakımlarının düzenli yapılmadığını iddia eden Özdemir, orijinal parça yerine yedek parça kullanıldığı yönünde şikayetler bulunduğunu ve bunların da kazaların nedenleri arasında olabileceğini söyledi.