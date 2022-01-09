09 Ocak 2022, Pazar
3 ayda 16 kaza! İETT otobüsü kazası neden sıklaştı?
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı İETT'nin işlettiği otobüsler son 3 ayda 16 kazaya karıştı. İETT otobüslerinin karıştığı kazalarda bazı yolcular yaralanırken, otobüslerde de hasar oluştu. Hizmet-İş Sendikası İstanbul İETT 3 No'lu Şube Başkanı Mustafa İluk, "İETT'nin, bakımları kendisinin yaptığı dönemde daha verimli ve düzenliydi. Şimdi otobüslerin bakımları özel firmalara veriliyor. Firmalar para kazanma amaçlı olduğu için bakımlar düzenli yapılmıyor" ifadelerini kullandı. İBB Meclis Üyesi, Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanı Abdullah Özdemir ise, "Şoförler, insani mesai saatlerinin üzerinde çalışmak zorunda kalıyorlar" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 09.01.2022 11:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 11:54
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