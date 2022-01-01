Milli Piyango 2022 teselli ikramiyesi 120.000 TL kazanan numaralar listesi! Büyük ikramiyeyi 1 rakamla kaçıranlar...

Milli Piyango 2022 teselli ikramiyesi kazanan numaralar hangileri? Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları belli oldu. Buna göre, büyük ikramiyeyi 1 rakamlar kaçıranlar için 120.000 TL teselli ikramiyesi verileceği bildirildi. Söz konusu ikramiyeyi kazanıp kazanamadığını merak edenler sonuç listesini araştırmaya başladı. İşte Milli Piyango 2022 yılbaşı teselli ikramiyesi 120.000 TL kazanan numaralar listesi...

MİLLİ PİYANGO 2022 YILBAŞI TESELLİ İKRAMİYESİ KAZANAN NUMARALAR

İşte Milli Piyango 2022 yılbaşı çekiliş sonuçları kazanan numaralar tam listesi: