Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama 2022 yılbaşı özel! MPİ bilet numarası ile online sonuç sorgulama ekranı!
Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama! 2022 yılbaşı özel MPİ bilet numarası ile online bilet sorgulama ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar bilet sonucuna göre telefondan online ve hızlı sorgulama yapmak istiyor. Sorgulama işlemi ile biletinize ikramiye isabet edip etmediğini kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Saat 23:00’te yapılacak 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiye çekilişinin ardından tüm çekilişler sona ermiş olacak. Peki; 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bilet sorgulama nasıl yapılır? Telefondan MPİ bilet numarası ile online bilet sorgulama ekranı! Detaylar ahaber.com.tr sayfalarında…
Yeni yıla girmemize sayılı saatler kala gözler tarihi Milli Piyango çekilişine çevrildi. 120 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango bilet sorgulama 2022! Telefondan Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekiliş sonuçlarına göre bilet sorgulama yapmak isteyen vatandaşlar konuyla ilgili araştırma yapıyor. MPİ bilet numarası ile online bilet sorgulama ekranına ahaber.com.tr sayfalarından ulaşabilir, 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin heyecanını dakika dakika yaşayabilirsiniz. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama 2022 yılbaşı özel ekranı!
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022!
Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama2022 yılbaşı özel çekiliş ekranına ulaşabilir ve bilet numarası ile sorgulama yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLİR?
Amorti rakamları, Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinizin son rakamı ise, biletinize amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırmaktadır.
Milli Piyango 2022 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 120 Milyon TL olarak belirlendi.
2022 yılbaşı için amorti rakamları ise henüz belli olmadı. Milli Piyango'nun 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar ikramiye verileceği 31 Aralık 2021'de gerçekleştirilecek olan Yılbaşı çekilişinden sonra belli olacak.
Yılbaşı özel çekilişinde kazanan talihli 120 milyon liralık ikramiyenin sahibi olacak.
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Milli Piyango Yılbaşı Sonuçları 31 Aralık 2021 gecesi çekilişten hemen sonra millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ PROGRAMI
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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