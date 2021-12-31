Telefondan Milli Piyango bilet sorgulama 2022 yılbaşı özel! MPİ bilet numarası ile online sonuç sorgulama ekranı!

PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.