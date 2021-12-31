Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?

PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIR?

Bu sene büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar devam edecek. Çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00'da gerçekleşecek.