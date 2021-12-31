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Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?

Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı özel Milli Piyango biletini satın almak isteyenler, bilet satışında son saatin kaç olduğunu merak ediyor. Bu yıl 120 milyon TL değerindeki büyük ikramiye sahibini bulacak ve yeni milyonerler ortaya çıkacak. Büyük bir servetin sahibi olmak isteyen vatandaşlar, piyango bileti satışı bitti mi sorusuna cevap arıyor. Peki; 2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? İşte detaylar!

2022 yılbaşı özel Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır? Piyango bileti satışı bitti mi? 2022 yılbaşı öncesi Milli Piyango bileti satın almak isteyen vatandaşlar, biletin son saatinin saat kaç olduğunu merak ediyor. Piyango talihlisi olmak isteyen ve talih kuşunu kovalayan kişiler çekilişe geri sayım yapıyor. Peki; piyango bileti satışı bitti mi? Milli Piyango bileti saat kaça kadar satılır?

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PİYANGO BİLETİ SAAT KAÇA KADAR SATILIR?

Bu sene büyük ikramiye tam 120 milyon TL. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 670 milyon 760 bin TL olacak. Milli Piyango yılbaşı bileti satışı 31 Aralık günü saat 16:00'a kadar devam edecek. Çekiliş saat 17:00'da başlayacak. Son çekiliş ise 23:00'da gerçekleşecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ PROGRAMI

17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.

İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

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