Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel! Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye hemen sorgula!
Milli Piyango sonuçları 2022! Milli Piyango yılbaşı özel sonuçları arama motorlarında sorgulanıyor. Piyango bileti alan ve kendisine ikramiye çıkıp çıkmadığını kontrol eden vatandaşlar Milli Piyango sonuçları 2022 için araştırma yapıyor. Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye sorgulama ekranı merak ediliyor. Haberimizde bulunan bağlantıdan 2022 Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranına ulaşabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz. İşte; Milli Piyango 2022 yılbaşı özel sıralı tam liste sonuçları…
Milli Piyango sonuçları 2022! Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi sonuçları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin kendisine çıkıp çıkmadığını merak edenler 2022 Milli Piyango sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Saat 17:00'de başlayacak çekilişler sonucunda 120 milyon TL büyük ikramiye de sahibini bulacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından, vatandaşlar piyangolarına bilet isabet edip etmediğini öğrenmek istiyor. Haberimizden Milli Piyango sıralı tam listeye ulaşabilir ve ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Milli Piyango ikramiye sorgulama ekranı ve 2022 yılbaşı özel Milli Piyango sonuçları için tıklayınız!
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2022 YILBAŞI ÖZEL!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 17:00'de başlayacak. Heyecan dolu çekiliş Milli Piyango Youtube kanalından canlı izlenebilecek. Saat 23:00'teki büyük çekiliş Kanal D ekranlarından izlenebilecek.
Milli Piyango 2022 yılbaşı özel sonuçları henüz açıklanmaya başlanmadı. Sonuçlar açıklandığı andan itibaren aşağıdaki bağlantıdan takip edebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO 2022 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ PROGRAMI
17:00 1. bölüm / 12.000 TL- 12.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
18:30 2. bölüm / 6.000 TL ikramiye kazanan numaralar
20:30 3. bölüm / 240 TL-2.000 TL ikramiye kazanan numaralar
23:00 4. bölüm / Amorti ve 120.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Zengin olma hayali kuran vatandaşlar, yılbaşı biletlerini gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerde bulunan terminallerden dijital bilet olarak alabiliyorlar.
İKRAMİYE NE KADAR OLACAK?
Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.
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