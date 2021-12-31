Milli Piyango sonuçları 2022 yılbaşı özel! Milli Piyango sıralı tam liste ikramiye hemen sorgula!

Milli Piyango sonuçları 2022! Milli Piyango 2022 yılbaşı özel çekilişi sonuçları gündemde en çok araştırılan konuların başında geliyor. Çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin kendisine çıkıp çıkmadığını merak edenler 2022 Milli Piyango sonuçları hakkında araştırma yapıyor. Saat 17:00'de başlayacak çekilişler sonucunda 120 milyon TL büyük ikramiye de sahibini bulacak. Noter huzurunda yapılacak çekilişin ardından, vatandaşlar piyangolarına bilet isabet edip etmediğini öğrenmek istiyor. Haberimizden Milli Piyango sıralı tam listeye ulaşabilir ve ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Milli Piyango ikramiye sorgulama ekranı ve 2022 yılbaşı özel Milli Piyango sonuçları için tıklayınız!