10 bin TL’lik kopya düzeneği! Kurduğu düzenek pes dedirtti

İddiaya göre, A.M. isimli yabancı uyruklu bir şahıs, ehliyet sınavına girmek için E-sınav merkezine geldi. Şahıs, sınav alanına girmek için X-ray cihazından geçerken cihazın uyarı vermesi ve şahsın şüpheli tavırları üzerine arama yapılmasına karar verildi.