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Bodrum'da aşırı yağış: Bir evin istinat duvarı yıkıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 31.12.2021
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Bodrum’da aşırı yağış: Bir evin istinat duvarı yıkıldı

Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışın ardından istinat duvarı yıkılan evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Konacık Mahallesi Ergenekon Sokak'ta bir ikametin duvarı büyük gürültüyle yıkıldı.

İlçede birkaç gündür etkili olan yağışın etkisiyle yıkıldığı tahmin edilen duvar, sokaktaki elektrik ve telefon hatlarına da zarar verdi. Duvarla birlikte evin verandasının altındaki toprağın bir bölümü de kaydı.

İhbar üzerine, zabıta ve elektrik dağıtım firmasının ekipleri olay yerine sevk edildi.

Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

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