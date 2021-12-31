Bodrum'da aşırı yağış: Bir evin istinat duvarı yıkıldı
Son dakika haberi... Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışın ardından istinat duvarı yıkılan evdeki vatandaşlar tahliye edildi. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.
Konacık Mahallesi Ergenekon Sokak'ta bir ikametin duvarı büyük gürültüyle yıkıldı.
İlçede birkaç gündür etkili olan yağışın etkisiyle yıkıldığı tahmin edilen duvar, sokaktaki elektrik ve telefon hatlarına da zarar verdi. Duvarla birlikte evin verandasının altındaki toprağın bir bölümü de kaydı.
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