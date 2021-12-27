Bursa’da peş peşe hırsızlık olayları: Kablo çalarken düşen hırsız kamerada!

EKMEK TEKNESİNİ ÇALDI

Bu arada, at arabalı hırsızlar, sokak arasında gezerken, kapalı bir dükkanın önünde duran koliyi araca yükleyerek ortadan kayboldu. Gece saatlerinde meydana gelen başka bir olayda ise, bir kişinin ekmek teknesi olan el arabası çalındı.