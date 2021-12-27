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Bursa'da peş peşe hırsızlık olayları: Kablo çalarken düşen hırsız kamerada!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Bursa’da peş peşe hırsızlık olayları: Kablo çalarken düşen hırsız kamerada!

Bursa'da bir iş yerinden elektrik kablolarını çalmaya çalışırken düşen sakar hırsız ve at arabalı, şemsiyeli, çekçek arabasıyla çöp konteynırı çalanlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bir hırsız da tam eve gireceği esnada emniyet güçlerince yakalandı.

Bursa'da bir haftada pek çok bölgede yaşanan değişik hırsızlık olayları kameralara anbean yansıdı.

ÇIKTIĞI MASA DEVRİLDİ

Bir dükkandan elektrik kablosunu çalmaya çalışan hırsız, çıktığı masanın devrilmesi sonucu yere düştü.

Pes etmeyen hırsız, masanın üzerine tekrar çıkarak, kalan kabloları sökmeye devam etti.

ÇEKÇEK ARABALI HIRSIZ

Yol kenarında duran çöp konteynırına gelen çekçek arabalı 3 kişi ise arabayla önünü kapattıkları çöp bidonunu yükleyerek hızla oradan uzaklaştı.

KEYFİNE DÜŞKÜN HIRSIZ

Bir başka olayda ise, sokak arasında bulunan park halindeki aracı el feneriyle kontrol ederken ıslanmamak için şemsiye açan zanlı da kameralara yansıdı.

EKMEK TEKNESİNİ ÇALDI

Bu arada, at arabalı hırsızlar, sokak arasında gezerken, kapalı bir dükkanın önünde duran koliyi araca yükleyerek ortadan kayboldu. Gece saatlerinde meydana gelen başka bir olayda ise, bir kişinin ekmek teknesi olan el arabası çalındı.

Öte yandan, şüpheli başka bir kişi ise, daireye gireceği sırada polis ekiplerinin gelmesiyle yakayı ele verdi. Bu anların hepsi güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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