İzmir’de 7 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada

"2-3 KİŞİ ELİNDEN ZOR ALIYOR"

H.E.'ye saldıran köpeğin daha önce de başkalarına saldırdığını öne süren baba İlhami E. (34), bu cins köpeklerin beslenmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı. Baba İlhami E., "Çocuğum o gün markete gitmiş dönerken de köpeğin saldırısına uğramış. Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış. Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor. Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasaklanması lazım. Daha önce Gaziantep'te kız kardeşimizin başına gelen acı bir olay da zaten yine Pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgiliydi. Bu cinsin yasaklanması lazım" açıklamasında bulundu.