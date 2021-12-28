İzmir’de 7 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
İzmir Buca’da Pitbull türü köpeğin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk ölümle burun buruna geldi. Sahibinin tasmasını bıraktığı pitbull köpeğinin çocuğa saldırdığı an güvenlik kameralarına kaydedilirken, köpeğin sahiplerinden hala alınmamasından şikayetçi olan aile görevlilere seslendi.
Olay, geçen günlerde ilçeye bağlı Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı.
İddiaya göre, H.E. (7), sokakta oyun oynarken A.B. (14), Pitbull türü köpeği ile sokağa çıktı. A.B., bu esnada köpeğinin tasmasını aniden bıraktı ve pitbull, H.E.'yi kovalamaya başladı.
PEK ÇOK YERİNDEN ISIRDI
Köpekten kurtulmaya çalışan küçük çocuk, daha fazla kaçamadı ve köpek H.E.'yi vücudunun değişik yerlerinden ısırarak yaraladı. Sokakta bulunan market çalışanının müdahalesiyle köpek küçük çocuğu bırakırken, yaralanan çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.E., tedavisinin ardından taburcu edildi.
"KÖPEĞİ ÜZERİME SALDILAR KAÇAMADIM"
Pitbull köpeğinin kendisine saldırdığı dehşet anlarını anlatan H.E., "Markete giderken köpeği üzerime saldılar ama ben kaçamadım. Kaçacak yer bulamadım. Canım çok acıdı ve kanadı. Pitbull'ları istemiyorum çünkü tehlike saçıyorlar" dedi.
"2-3 KİŞİ ELİNDEN ZOR ALIYOR"
H.E.'ye saldıran köpeğin daha önce de başkalarına saldırdığını öne süren baba İlhami E. (34), bu cins köpeklerin beslenmesinin yasaklanması gerektiğini vurguladı. Baba İlhami E., "Çocuğum o gün markete gitmiş dönerken de köpeğin saldırısına uğramış. Aynı köpek daha önce başka birilerine daha saldırmış. Sahibi köpeğin tasmasını bırakmış. Olay zaten güvenlik kamerasında da görülüyor. Çocuk köpekten kurtulmak için kaçmaya çalışıyor eve kadar koşturuyor ama evin yakınlarında köpek onu yakalıyor. 2-3 kişi elinden zor alıyor. Pitbull cinsi köpeklerin beslenmesinin yasaklanması lazım. Daha önce Gaziantep'te kız kardeşimizin başına gelen acı bir olay da zaten yine Pitbull köpeklerinin saldırısıyla ilgiliydi. Bu cinsin yasaklanması lazım" açıklamasında bulundu.
"ÇOCUĞUMUN PSİKOLOJİSİ BOZULDU"
Yaşanan olayın ardından çocuğu H.E.'nin psikolojisinin bozulduğunu ve gece uyuyamadığını dile getiren baba İlhami E., "Bu hayvanlar saldırdığı zaman insanların vücutlarında telafisi olmayan yaralara yol açabiliyor; zaten saldırgan bir ırk. Biz olayla ilgili suç duyurunda bulunduk şikayetçi de olduk. Ancak köpek hala sahibinin elinden alınmış değil ve tehlike saçmaya devam ediyor. Bu köpek yarın bir gün başkasının çocuğunun da canını yakabilir. Bunun olmaması için o köpeğin sahibinin elinden alınması gerekiyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Gece uyku uyuyamıyor, tek başına okula gidemiyor, sokağa dahi çıkamıyor" açıklamasında bulundu.
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