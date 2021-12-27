11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

KÖPEĞİN SAHİBİ: "ANDA KÖPEĞE HAKİM OLAMADIM"

A.T.O., savcılıktaki ifadesinde, "Bu köpek sürekli evimin bahçesinde zincirle bağlıydı. Olay tarihinde işe giderken yine zincirle bağlı bırakmıştım. Eve döndüğümde köpek yoktu. Zincir yerindeydi. Bir şekilde zincirden kendini kurtarmış. Evimin yakınındaki markete giderken, birden bana ait köpek beni geçerek market önündeki başka bir köpekle boğuştuğunu gördüm. Bu köpeğin sahibi benim köpeği ayırarak bana teslim etti. O anda köpeğe hakim olamadım. Köpek elimden kurtuldu. Bende marketin önünde dolaşırken köpeğin market içerisindeki emekleyen çocuğu koklamaya başladığını gördüm. Sonrasında köpek saldırganlaştı ve çocuğu ısırdı. Daha sonra çocuğun annesi ve babasını ısırdı. Ben köpeği ayırmaya çok çalıştım ama başaramadım. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.



"KALICI BİR ŞEKİLDE YÜZÜNDE KALACAK"

Köpeğin sahibinin serbest kalmasına tepkili olduklarını ifade eden baba Hasan Kaçar, olay sonrası çocuğunun yüzünde iz kaldığını da belirterek, "Kalıcı bir şekilde yüzünde kalacak. Kediden dahi korkuyordu, şuan tuttuğunuz mikrofondan dahi korkuyor" dedi.



"ARKASINDAN KOŞUP YETİŞEMEDİK"

Saldıran köpeğin kesinlikle pitbull cinsi köpek olduğunu vurgulayan Kaçar, olay anında karşı tarafın köpeği bıraktığını ileri sürdü. Kaçar, "Köpekle beraber marketin içerisine girmeye çalıştı ve 'Zarar vermez, uysaldır benim köpeğim' dedi. İkaz ettim markete girmemesi için. Kapının önünde serbest bıraktı. Bırakır bırakmaz bebeğin üzerine atladı. Arkasından koşup yetişemedik. Akabinde yüzünü ısırdı. Boynundan tuttuğumda da bana saldırdı. Karşı taraf bu iddiaları yalanlıyor. Kolumu ısırınca ben köpeğin kafasına şişe vurdum. O da 'köpeğime vurmayın' diyordu" ifadelerini kullandı.



