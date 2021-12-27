27 Aralık 2021, Pazartesi
11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı
Antalya'da hemen hemen 2,5 ay önce pitbull kırması bir köpeğin saldırısı sebebiyle yanağı ile kulağı kopan 11 aylık bebeğin suratındaki iz belirgin bir şekilde kaldı. Acılı aile, saldırgan köpeğin sahibinin adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Miniğin annesi, evladının anne ve baba demeyi öğrenmeden 'acıyor' kelimesini öğrendiğini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:50
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