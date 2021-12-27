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Haberler Galeri 11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

Antalya'da hemen hemen 2,5 ay önce pitbull kırması bir köpeğin saldırısı sebebiyle yanağı ile kulağı kopan 11 aylık bebeğin suratındaki iz belirgin bir şekilde kaldı. Acılı aile, saldırgan köpeğin sahibinin adli kontrol koşuluyla serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Miniğin annesi, evladının anne ve baba demeyi öğrenmeden 'acıyor' kelimesini öğrendiğini dile getirdi.

İHA
Giriş Tarihi: 27.12.2021 14:50
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11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

Olay, 7 Ekim Perşembe günü saat 19.30 sularında Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana geldi.

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11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

MARKETTE MİNİK SADRETTİN'E SALDIRDI

Bir cadde üzerinde market işleten Hasan Kaçar'ın (33) eşi Sevim Kaçar (26), 11 aylık bebeği Sadrettin ile birlikte markete gelen müşteriye bakmak istedi. İddiaya göre, aynı mahallede yaşayan A.T.O., pitbull cinsi köpeği market önünde başka bir köpeğe saldırdı. Diğer köpeğin sahibi pitbull cinsi köpeği ayırıp sahibi A.T. O.'ya teslim etti. Köpek burada bir anda market içindeki bebeğe saldırdı. Sesleri duyup gelen baba Hasan Kaçar da köpeğin saldırısına uğradı.

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11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

BABA OĞUL YARALANDI

Olay sonrası köpek ve sahibi olay yerinden ayrılırken, baba Kaçar kolundan ve bacağından, bebeği de yüzü ile kulağından yaralandı. Ambulansla Akdeniz Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi gören baba ve bebeği, onlarca dikiş atıldıktan sonra taburcu edilip evlerine geri döndü.

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11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Aile, köpeğin sahibinden şikayetçi oldu. Köpeğin sahibi A.T.O., savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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11 aylıkken pitbull saldırdı! ‘Anne’ kelimesinden önce söylediği ilk söz yürek yaktı

KÖPEĞİN SAHİBİ: "ANDA KÖPEĞE HAKİM OLAMADIM"
A.T.O., savcılıktaki ifadesinde, "Bu köpek sürekli evimin bahçesinde zincirle bağlıydı. Olay tarihinde işe giderken yine zincirle bağlı bırakmıştım. Eve döndüğümde köpek yoktu. Zincir yerindeydi. Bir şekilde zincirden kendini kurtarmış. Evimin yakınındaki markete giderken, birden bana ait köpek beni geçerek market önündeki başka bir köpekle boğuştuğunu gördüm. Bu köpeğin sahibi benim köpeği ayırarak bana teslim etti. O anda köpeğe hakim olamadım. Köpek elimden kurtuldu. Bende marketin önünde dolaşırken köpeğin market içerisindeki emekleyen çocuğu koklamaya başladığını gördüm. Sonrasında köpek saldırganlaştı ve çocuğu ısırdı. Daha sonra çocuğun annesi ve babasını ısırdı. Ben köpeği ayırmaya çok çalıştım ama başaramadım. Olaydan dolayı çok üzgünüm" dedi.

"KALICI BİR ŞEKİLDE YÜZÜNDE KALACAK"
Köpeğin sahibinin serbest kalmasına tepkili olduklarını ifade eden baba Hasan Kaçar, olay sonrası çocuğunun yüzünde iz kaldığını da belirterek, "Kalıcı bir şekilde yüzünde kalacak. Kediden dahi korkuyordu, şuan tuttuğunuz mikrofondan dahi korkuyor" dedi.

"ARKASINDAN KOŞUP YETİŞEMEDİK"
Saldıran köpeğin kesinlikle pitbull cinsi köpek olduğunu vurgulayan Kaçar, olay anında karşı tarafın köpeği bıraktığını ileri sürdü. Kaçar, "Köpekle beraber marketin içerisine girmeye çalıştı ve 'Zarar vermez, uysaldır benim köpeğim' dedi. İkaz ettim markete girmemesi için. Kapının önünde serbest bıraktı. Bırakır bırakmaz bebeğin üzerine atladı. Arkasından koşup yetişemedik. Akabinde yüzünü ısırdı. Boynundan tuttuğumda da bana saldırdı. Karşı taraf bu iddiaları yalanlıyor. Kolumu ısırınca ben köpeğin kafasına şişe vurdum. O da 'köpeğime vurmayın' diyordu" ifadelerini kullandı.