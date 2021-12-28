Erzurum’da ortaokul öğrencileri kavga etti! Veliler okul bastı
Erzurum Palandöken’de Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda öğrenciler arasında çıkan kavganın akabinde öğrencilerin velileri okulu bastı. Okul yöneticileri ile öğretmenlere saldıran bir grup öğrenci ailesi, emniyet güçlerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.
Okulda öğrenciler arasında çıkan kavganın akabinde okula gelen bir grup öğrenci yakını öğretmenlerle tartıştı.
Okul idarecileriyle görüşmek isteyen bir grup öğrenci yakını okul idaresinin toplantı halinde olduğunu öğrenince olaya tepki gösterdi.
ÖĞRETMENLER DARP EDİLDİ
Yaşanan arbedede bazı öğretmenler darp edildi. Okul müdürü ve öğretmenler velileri sakinleştirmeye çalışsa da duruma tepki gösteren veliler öğretmenlere saldırdı. Okulda bulunan diğer öğretmenlerinde olaya müdahalesi ile veliler okul dışına çıkarıldı. Öğretmenleri tehdit eden veliler polis tarafından gözaltına alındı.
Olayın ardından bugün Erzurum Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda bir araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı aynı zamanda Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy ve Birlik Eğitim-Sen İl Başkanı Kenan Özer eğitimcilere yönelik yaşanan saldırıya tepki gösterdi.
"BİR HARF ÖĞRETİNİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM MEDENİYET ANLAYIŞIMIZIN BUGÜN GELDİĞİ NOKTA BİZLERİ ÜRKÜTÜYOR"
Öğretmenlerin de destek verdiği basın açıklamasında araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, "Dün bu okulumuzda meydana gelen okul yönetimine ve öğretmenlerimize yönelik menfur saldırıyı kınamak, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak ve sorumluların gereken cezayı almalarını ilgili makamlardan talep etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum medeniyet anlayışımızın bugün geldiği nokta bizleri ürkütüyor, korkutuyor. İnsanlığı, erdemi, hakkı, hukuku, iyiyi, kötüyü, sevgiyi saygıyı öğrendiğimiz eğitim kurumları zorbalığın ve şiddetin mekânı, bu değerleri çocuklarımıza öğreten ve eğiten öğretmenlerimiz ise densizlik yapanların hedefi haline gelmiştir" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?
- Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...
- Duyuru bekleniyor... Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
- Evde bakım yardımı alanlara müjde! 2022 Ocak zammı ile evde bakım maaşı (parası) ne kadar olacak?
- KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? Bu yıl KPSS’ye lise mezunları girebilecek mi? 2022 KPSS sınav takvimi…
- Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…
- Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…
- Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?
- Karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MEB takvimi!
- Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…