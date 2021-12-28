Erzurum’da ortaokul öğrencileri kavga etti! Veliler okul bastı

"BİR HARF ÖĞRETİNİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM MEDENİYET ANLAYIŞIMIZIN BUGÜN GELDİĞİ NOKTA BİZLERİ ÜRKÜTÜYOR"

Öğretmenlerin de destek verdiği basın açıklamasında araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, "Dün bu okulumuzda meydana gelen okul yönetimine ve öğretmenlerimize yönelik menfur saldırıyı kınamak, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak ve sorumluların gereken cezayı almalarını ilgili makamlardan talep etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum medeniyet anlayışımızın bugün geldiği nokta bizleri ürkütüyor, korkutuyor. İnsanlığı, erdemi, hakkı, hukuku, iyiyi, kötüyü, sevgiyi saygıyı öğrendiğimiz eğitim kurumları zorbalığın ve şiddetin mekânı, bu değerleri çocuklarımıza öğreten ve eğiten öğretmenlerimiz ise densizlik yapanların hedefi haline gelmiştir" dedi.