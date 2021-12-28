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Erzurum’da ortaokul öğrencileri kavga etti! Veliler okul bastı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Erzurum’da ortaokul öğrencileri kavga etti! Veliler okul bastı

Erzurum Palandöken’de Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda öğrenciler arasında çıkan kavganın akabinde öğrencilerin velileri okulu bastı. Okul yöneticileri ile öğretmenlere saldıran bir grup öğrenci ailesi, emniyet güçlerinin müdahalesi ile gözaltına alındı.

Okulda öğrenciler arasında çıkan kavganın akabinde okula gelen bir grup öğrenci yakını öğretmenlerle tartıştı.

Okul idarecileriyle görüşmek isteyen bir grup öğrenci yakını okul idaresinin toplantı halinde olduğunu öğrenince olaya tepki gösterdi.

ÖĞRETMENLER DARP EDİLDİ

Yaşanan arbedede bazı öğretmenler darp edildi. Okul müdürü ve öğretmenler velileri sakinleştirmeye çalışsa da duruma tepki gösteren veliler öğretmenlere saldırdı. Okulda bulunan diğer öğretmenlerinde olaya müdahalesi ile veliler okul dışına çıkarıldı. Öğretmenleri tehdit eden veliler polis tarafından gözaltına alındı.

Olayın ardından bugün Erzurum Kayak yolu Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Orta Okulunda bir araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı aynı zamanda Memur Sen İl Temsilcisi Mustafa Karataş, Türk Eğitim-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy ve Birlik Eğitim-Sen İl Başkanı Kenan Özer eğitimcilere yönelik yaşanan saldırıya tepki gösterdi.

"BİR HARF ÖĞRETİNİN KIRK YIL KÖLESİ OLURUM MEDENİYET ANLAYIŞIMIZIN BUGÜN GELDİĞİ NOKTA BİZLERİ ÜRKÜTÜYOR"

Öğretmenlerin de destek verdiği basın açıklamasında araya Eğitim Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, "Dün bu okulumuzda meydana gelen okul yönetimine ve öğretmenlerimize yönelik menfur saldırıyı kınamak, öğretmenlerimizin yanında olduğumuzu haykırmak ve sorumluların gereken cezayı almalarını ilgili makamlardan talep etmek için toplanmış bulunuyoruz. Bana bir harf öğretinin kırk yıl kölesi olurum medeniyet anlayışımızın bugün geldiği nokta bizleri ürkütüyor, korkutuyor. İnsanlığı, erdemi, hakkı, hukuku, iyiyi, kötüyü, sevgiyi saygıyı öğrendiğimiz eğitim kurumları zorbalığın ve şiddetin mekânı, bu değerleri çocuklarımıza öğreten ve eğiten öğretmenlerimiz ise densizlik yapanların hedefi haline gelmiştir" dedi.

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