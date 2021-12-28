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Eskişehir’de çoban fuhuş karşılığında 3 koyun verdi! Hayvanların sahibi şikayetçi olunca olay çözüldü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Eskişehir’de çoban fuhuş karşılığında 3 koyun verdi! Hayvanların sahibi şikayetçi olunca olay çözüldü

Eskişehir’de bir çoban, fuhuş yapmak için birliktelik yaşadığı kadına, sürüden üç koyun verdi. Koyunların sahibi hayvanları eksik çıkınca çobandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, kadını bulup koyunları sahibine verdi. İşte koyun karşılığı fuhuş olayının çarpıcı ayrıntıları…

Eskişehir'de fuhuş için birlikte olduğu çobanın sürüsünden üç koyunu alarak oradan ayrılan kadın, hayvanların gerçek sahibinin şikayeti üzerine kısa zamanda yakalandı.

ÇOBANIN FUHUŞ OYUNU

Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde İ.Ç.'ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.'nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.

KENDİSİNİNMİŞ GİBİ KOYUNLARI VERDİ

Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi. Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine gitti.

Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.

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