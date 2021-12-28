Eskişehir’de çoban fuhuş karşılığında 3 koyun verdi! Hayvanların sahibi şikayetçi olunca olay çözüldü
YAŞAM İHA
Eskişehir’de bir çoban, fuhuş yapmak için birliktelik yaşadığı kadına, sürüden üç koyun verdi. Koyunların sahibi hayvanları eksik çıkınca çobandan şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, kadını bulup koyunları sahibine verdi. İşte koyun karşılığı fuhuş olayının çarpıcı ayrıntıları…
Eskişehir'de fuhuş için birlikte olduğu çobanın sürüsünden üç koyunu alarak oradan ayrılan kadın, hayvanların gerçek sahibinin şikayeti üzerine kısa zamanda yakalandı.
ÇOBANIN FUHUŞ OYUNU
Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesi Kayakent Mahallesinde İ.Ç.'ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.'nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.
Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.'nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.
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