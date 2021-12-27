Kocaeli’nde çocuklarının önünde araba çarpmıştı! Yaşam savaşını kaybetti
YAŞAM İHA
Kocaeli'de Zehra Uzunoğlu Koral adlı kadın, 2 çocuğunu okula götürdüğü esnada hafif ticari aracın çarpması sonucunda ağır yaralandı. Koral, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 6 gün yaşam savaşı veren kadın hayatını kaybetti.
Kaza, 22 Aralık Çarşamba günü sabah sularında Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Seyman Mahallesi D-130 Karayolu'nda yaşandı.
HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPTI
Edinilen bilgiye göre, yolda iki çocuğu ile birlikte yürüyen Zehra Uzunoğlu Koral'a (29), B.N. yönetimindeki 41 BN 112 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı.
AĞIR YARALANDI
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki çocuk annesi kadın ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
6 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Zehra Uzunoğlu Koral, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavisi devam eden Koral, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
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